Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»

Актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламных роликах «МММ», предположил в интервью NEWS.ru, что основатель компании Сергей Мавроди не является мошенником. Деньги «МММ», по мнению артиста, могли забрать по приказу тогдашнего президента России Бориса Ельцина, у которого не было средств на проведение предвыборной кампании.

У Ельцина не было средств на выборы. И казна государственная пустая. Они с Черномырдиным забрали деньги у «МММ». Есть такая версия, и я с ней солидарен, — отметил исполнитель.

Пермяков выразил мнение, что при крушении «МММ» из центрального офиса вывезли 17 КамАЗов наличности. Деньги исчезли в неизвестном направлении, а Мавроди будто бы назначили виновным, полагает собеседник. Он охарактеризовал основателя «МММ» как мудрого человека с чувством юмора и чистыми идеями. По информации Пермякова, Мавроди хотел строить завод, однако ему почему-то не дали осуществить задуманное.

Мавроди мне казался мудрым, с чувством юмора, светлыми и чистыми идеями. Знаю, что [он] хотел строить завод, но не дали. А деньги присвоили, я считаю, — резюмировал актер.

Ранее на могиле основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. Однако на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

У Мавроди не нашлось наследников, свидетельствуют судебные материалы. Со дня его смерти 26 марта 2018 года никто так и не открыл наследственное дело.