День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:11

Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»

Актер Пермяков: деньги Мавроди мог присвоить Борис Ельцин

Владимир Пермяков Владимир Пермяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в рекламных роликах «МММ», предположил в интервью NEWS.ru, что основатель компании Сергей Мавроди не является мошенником. Деньги «МММ», по мнению артиста, могли забрать по приказу тогдашнего президента России Бориса Ельцина, у которого не было средств на проведение предвыборной кампании.

У Ельцина не было средств на выборы. И казна государственная пустая. Они с Черномырдиным забрали деньги у «МММ». Есть такая версия, и я с ней солидарен, — отметил исполнитель.

Пермяков выразил мнение, что при крушении «МММ» из центрального офиса вывезли 17 КамАЗов наличности. Деньги исчезли в неизвестном направлении, а Мавроди будто бы назначили виновным, полагает собеседник. Он охарактеризовал основателя «МММ» как мудрого человека с чувством юмора и чистыми идеями. По информации Пермякова, Мавроди хотел строить завод, однако ему почему-то не дали осуществить задуманное.

Мавроди мне казался мудрым, с чувством юмора, светлыми и чистыми идеями. Знаю, что [он] хотел строить завод, но не дали. А деньги присвоили, я считаю, — резюмировал актер.

Ранее на могиле основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. Однако на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

У Мавроди не нашлось наследников, свидетельствуют судебные материалы. Со дня его смерти 26 марта 2018 года никто так и не открыл наследственное дело.

Сергей Мавроди
Борис Ельцин
девяностые
пирамида
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Расследование показало неожиданную деталь крушения F-35 на Аляске
В Дагестане скончался 15-летний подросток при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.