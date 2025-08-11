Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 09:27

В день 70-летия Мавроди на его могиле замечена странная деталь

NEWS.ru опубликовал кадры почти заброшенной могилы Мавроди в его юбилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На могиле основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов, передает корреспондент NEWS.ru. Кроме того, на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале..

В то же время пространство вокруг памятника чисто убрано. Также слева от могилы все же стоят три вазы с цветами, хоть не свежими.

Мавроди скончался от проблем с сердцем в возрасте 62 лет в московской больнице. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Под фотографией финансиста на памятнике изображена круглая монета с надписью United States of America, изображением Статуи Свободы, номиналом в один доллар. По задумке скульптора монета расколота.

На могильной плите скульптор вылепил раскрытую книгу с цитатой из «Фауста» Гете: «Где те немногие, кто век свой познавали, ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, с безумной смелостью толпе навстречу шли? Их распинали, били, жгли».

Ранее стало известно, что у покойного основателя финансовой пирамиды «МММ» не нашлось наследников. Со дня смерти Мавроди, 26 марта 2018 года, никто так и не открыл наследственное дело.

По закону, наследство можно открыть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если не успеть за этот период, претендентам предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления срока. В случае с Мавроди в суд также никто не обратился.

Сергей Мавроди
юбилеи
финансовые пирамиды
могилы
Максим Ширяев
М. Ширяев
