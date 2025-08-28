День знаний — 2025
Актер Пермяков предположил, что Мавроди могли убить

Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах МММ считает, что Мавроди отравили

Сергей Мавроди Сергей Мавроди Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/Global Look Press

Актер Владимир Пермяков, который в 90-е играл роль Лени Голубкова в рекламных роликах МММ, выразил мнение в интервью NEWS.ru, что основателя компании Сергея Мавроди могли отравить. Пермяков недоумевает, как в момент смерти бизнесмен мог оказаться в одиночестве в отдаленном от места своего проживания районе Москвы.

Я считаю, его отравили. Чтобы лишнего не болтал. И бросили на остановке. У него был водитель-телохранитель, который [его] всегда сопровождал. И что Мавроди мог делать в другом районе Москвы, на остановке и без водителя, я не понимаю, — отметил собеседник.

Пермяков добавил, что хотел присутствовать на похоронах основателя МММ. Однако церемония проходила в закрытом режиме и посторонних не пускали, вспомнил артист.

Я хотел пойти на похороны. Но мне сказали, что будет присутствовать только близкий круг. И я не пошел. На могиле бываю иногда. Захоронение в порядке — у Мавроди много поклонников, — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что у Сергея Мавроди не нашлось наследников. Со дня его смерти 26 марта 2018 года никто так и не открыл наследственное дело.

На могиле Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. Однако на видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

