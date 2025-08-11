Собирали $50 млн в день: где Мавроди спрятал миллиарды МММ, кому достались

11 августа исполнилось бы 70 лет основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Легендарный аферист не дожил до своего юбилея — семь лет назад он скончался в Москве от обширного сердечного приступа. Вместе с тем до сих пор доподлинно неизвестно, где «растворились» миллиарды вкладчиков после обрушения мошеннической пирамиды. Куда могли подеваться деньги? Все версии и предположения, в том числе экзотические, — в материале NEWS.ru.

Сколько всего заработала МММ

Всего за полгода работы МММ в 1994 году цены на ее акции и билеты выросли в 127 раз. По разным оценкам, число вкладчиков достигало 10–15 млн человек. Как вспоминал сам Мавроди, в одной только российской столице финансовая пирамида зарабатывала порядка $50 млн в день.

«Денег было так много, что их не успевали пересчитывать и измеряли количество „комнатами“», — говорилось на официальном сайте МММ.

Сам Мавроди хвастался, что имел тогда сумму, равную трети годового бюджета России, но для себя лично якобы ничего не покупал. Мавроди называл деньги бумагой, обычно ходил в старом спортивном костюме. При этом публике аферист с удовольствием рассказывал, что единственная цель его финансовых махинаций — помощь обнищавшему народу.

Общий ущерб от преступной схемы Мавроди, по различным подсчетам, мог составить $70–110 миллиардов.

Акционеры АО «МММ» у центрального здания организации на Варшавском шоссе Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«Вывезли 17 КамАЗов с деньгами»

В начале 2000-х Мавроди приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. После освобождения и выплаты штрафа он оказался чист перед законом, однако многие после обрушения пирамиды по-прежнему надеялись вернуть свои деньги. Между тем глава МММ утверждал, что все деньги инвесторов хранились в виде наличных в главном офисе компании и пропали сразу после обыска еще в 1994 году.

Фактически этой же версии придерживался и актер Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова в знаменитой рекламе МММ. Автор лозунга «Я не халявщик, я — партнер» уверен, что правда была на стороне его бывшего работодателя: «На самом деле это дело нужно было просто замять Ельцину и Черномырдину. Они разграбили, вывезли 17 КамАЗов с деньгами, а козлом отпущения сделали Мавроди. Поэтому и арестовали его», — рассказывал он.

История с грузовиками, которые якобы увезли миллионы, принадлежащие вкладчикам МММ, в дальнейшем превратилась в легенду. Официального подтверждения этой информации нет.

Кому на самом деле ушли деньги МММ

В 2003 году Следственный комитет предъявил Мавроди новое обвинение. Помимо мошенничества в особо крупном размере ему инкриминировалось соучастие в изготовлении поддельного паспорта с целью его использования. Как заявлял начальник отдела СК при МВД России Виктор Ващенко, при аресте у Мавроди был изъят поддельный паспорт на имя жителя Санкт-Петербурга Юрия Зайцева с фотографией самого Мавроди. Однако объяснить, откуда у него взялся этот документ, основатель МММ отказался.

«В ходе проверки мы установили, что паспорт принадлежал санкт-петербуржцу Зайцеву, — рассказывал Ващенко, — однако в декабре 2000 года он потерял документ и заявил об этом в милицию. Зайцеву выдали новый паспорт, а в его прежний документ пока не установленный нами мошенник аккуратно вклеил фотографию Сергея Мавроди».

Впрочем, есть и другая версия. По данным СМИ, паспорт изъяли правоохранители, и документ якобы исчез. После чего за несколько дней со счетов Зайцева в нескольких банках «растворились» и миллионы долларов.

Участники санкционированного митинга на Театральной площади в поддержку президента акционерного общества «МММ» Сергея Мавроди Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Что досталось родственникам Мавроди

В обществе активно обсуждалась возможность того, что деньги вкладчиков пирамиды могли достаться родственникам скончавшегося Сергея Мавроди. Однако более чем за семь лет, прошедших со дня смерти основателя МММ, никто так и не заявил свои права на его наследство.

Как пояснил NEWS.ru юрист Сергей Ефимов, наследственное дело действительно так и не было открыто. «Как правило, таковое открывается в течение полугода со дня смерти наследодателя. Если за указанный период никто не заявил о своих правах, родственникам или тем, кто хочет вступить в наследство, необходимо обращаться в суд. Однако, насколько известно, после смерти „отца“ МММ этого никто так и не сделал», — пояснил Ефимов.

Юрист подчеркнул: в наследство переходит не только имущество, но и долги умершего. Он полагает, что именно поэтому никто из восьми существующих очередей наследников не открыл дело.

Средства вкладчиков достались соратникам Мавроди?

Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что бенефициарами оказалась небольшая группа людей, которая успела вывести деньги накануне краха пирамиды.

«Вполне возможно, что именно эти персонажи, не известные широкой публике, и явились авторами уникальных махинаций. Не исключено, что Мавроди был лишь марионеткой в их руках», — предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов.

По его мнению, спустя столько лет найти деньги вкладчиков МММ вряд ли возможно: «Вполне вероятно, что команда Мавроди уже давным-давно вывела средства и инвестировала их в самые разные активы».

Однако обманутые граждане не оставляют попыток вернуть свои деньги обратно. 81-летняя Галина из Калининграда в 2025 году подала на Мавроди в суд, так как услышала по телевизору, что аферист жив и скрывается в Бразилии, сообщает Mash. Женщина, по данным издания, настаивает: спецслужбы обязаны найти и вернуть мошенника в РФ или государство должно признать его живым и компенсировать ей ущерб. За 20 лет сумма возросла с 214 тысяч до более чем миллиона рублей.

Экономист Артем Ермолаев соглашается. «Есть ощущение, что Мавроди — лишь яркая фигура, не более того. По сути, он взял удар на себя. Однако после своей смерти аферист оставил лишь долги. Как по мне, это еще одно косвенное доказательство того, что в этой комбинации Мавроди был далеко не главным», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Впрочем, сам махинатор отрицал свои связи с кем-либо и говорил, что «все по-настоящему крупные и масштабные дела делаются только в одиночку». Денег Мавроди или не существует, или они так хорошо спрятаны, что никогда не будут найдены, заявил ранее журналистам конкурсный управляющий МММ Константин Глодев.

Человек держит в руках несколько акций нового выпуска АО «МММ» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Много ли долгов осталось после смерти Мавроди

Основатель финансовой пирамиды оставил после себя долгов более чем на 1,6 млрд рублей, сообщалось со ссылкой на материалы суда. Из них 219 тысяч — долг за государственные пошлины, более 252 млн — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. В отношении Мавроди после смерти в базе данных судебных приставов было 2194 записи. Многие из них вернули взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества.

Адвокат Григорий Сарбаев пояснил NEWS.ru что вряд ли в мире нашелся бы человек, даже родственник, который по собственной воле принял бы на себя долги почившего Мавроди: «Имущества у покойного к моменту смерти совсем не осталось, а гадания насчет заначек, как и сами нычки, никакого отношения к официальной процедуре не имеют: если они и есть, то наследовать спрятанное невозможно в силу их незаконности или отсутствия формальной связи с Мавроди».

Как живут родственники Мавроди сегодня

Известно, что младший брат Сергея Мавроди Вячеслав принимал непосредственное участие в создании финансовой пирамиды МММ. Впрочем, сама аббревиатура МММ означает «Мавроди, Мавроди и Мельникова», по фамилиям братьев Мавроди и первой жены Вячеслава Ольги Мельниковой. Позже Вячеслав Мавроди сумел создать еще несколько финансовых пирамид, которые называл Системами взаимных добровольных пожертвований, а также Всемирную службу взаимных добровольных пожертвований.

Могила Сергея Мавроди Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале 2000-х Вячеслав был приговорен к тюремному сроку с конфискацией имущества за незаконную банковскую деятельность. К моменту попадания в колонию брат Мавроди успел развестись с первой женой и женился во второй раз на Марине Муравьевой, работавшей в МММ бухгалтером.

По данным СМИ, Муравьева успела родить сына Филиппа, однако вскоре после ареста ушла от Вячеслава Мавроди и стала встречаться с популярным певцом Олегом Газмановым. Позднее за него она и вышла замуж, у пары родилась общая дочь.

Бывшая супруга Сергея Мавроди Елена после ареста основателя МММ практически полностью пропала из поля зрения. Согласно слухам, которые упорно муссировались в СМИ, после развода с аферистом она сменила имя и внешность и проживала с дочерью в личном коттедже в Московской области. В 90-е годы Елена Мавроди трижды безуспешно пыталась избраться в депутаты Госдумы.

В 2001 году Елена проходила по громкому делу о похищении ребенка из НИИ педиатрии, однако до суда дело так и не дошло: ребенок был возвращен матери. Ее младшая сестра Оксана разыскивалась Интерполом за участие в международной финансовой пирамиде StockGeneration. Впрочем, юристам удалось доказать американскому суду, что речь шла не о финансовых махинациях, а о компьютерной игре. Сообщалось, что Оксане с ее подельниками удалось получить от этой игры доход в сумме $70 млн.

