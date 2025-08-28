Звезда роликов «МММ» заявил о возвращении на телевидение Сыгравший Леню Голубкова актер Пермяков рассказал о новых съемках в рекламе

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах компании «МММ» в 90-е актер Владимир Пермяков рассказал NEWS.ru, что его персонаж «возвращается на экраны». Уже сняты и смонтированы два ролика, в которых «Голубков» предстанет в знакомом многим амплуа, подчеркнул собеседник.

Недавно снялся в двух роликах известной питерской компании. Скоро на экранах, ждите. Леня Голубков возвращается в привычном амплуа «не халявщика, но партнера», — рассказал актер.

Он выразил мнение, что в 90-е режиссер роликов «МММ» Килибаев превратил рекламу фактически в произведение искусства. Зрители каждый месяц с нетерпением ждали выхода новых серий, рассказал исполнитель.

Сценарист и режиссер Бахыт Килибаев сделал рекламный ролик «МММ» фактически произведением искусства <...> И зрители ждали новые выпуски. Узнавая меня на улице, подходили и спрашивали, купил ли я жене сапоги, — вспомнил артист.

Ранее стало известно, что Пермяков экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце. Медики диагностировали артисту сахарный диабет.

Пермяков поделился воспоминаниями о необычной встрече с Дональдом Трампом во время его визита в Москву в декабре 1996 года. В то время будущий президента США приезжал в российскую столицу с представителями табачной компании, намереваясь обсудить реализацию проекта строительства «Трамп-тауэр».