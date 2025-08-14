Герой рекламы про МММ вспомнил, как ужинал в одном ресторане с Трампом

Герой рекламы про МММ вспомнил, как ужинал в одном ресторане с Трампом Актер Пермяков рассказал о своей встрече с Трампом в Москве во время ужина

Актер Владимир Пермяков, известный по роли Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, поделился воспоминаниями о необычной встрече с Дональдом Трампом. Как сообщает aif.ru, актер познакомился с будущим президентом США во время его визита в Москву в декабре 1996 года.

В то время Трамп приезжал в российскую столицу с представителями табачной компании. Он намеревался обсудить реализацию проекта строительства «Трамп-тауэр».

Он казался обычным посетителем, иностранцем в тусовке. Сейчас я бы изучил его, попытался понять, но тогда его в России никто не знал, — рассказал Пермяков.

По словам актера, у него сохранилась фотография с той встречи. На ней Трамп держит бокал, а на заднем плане виден сам Пермяков с бутылкой в руках.

Этот эпизод относится к периоду, когда республиканец только начинал проявлять интерес к российскому рынку. Как отмечают эксперты, в 1990-е годы американский бизнесмен несколько раз посещал Москву, рассматривая различные инвестиционные проекты.

Ранее Пермяков вспоминал, что после ареста основателя мошеннической финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди к нему стали негативно относиться в обществе. Однако автор лозунга «Я не халявщик, я — партнер» уверен, что правда была на стороне его бывшего работодателя.