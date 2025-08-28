День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:40

Стало известно, как зарабатывал на жизнь «Леня Голубков» после краха МММ

После краха МММ актер Пермяков зарабатывал на жизнь в шоу двойников

Леня Голубков Леня Голубков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнитель роли Лени Голубкова в рекламных роликах МММ в 90-е актер Владимир Пермяков в интервью NEWS.ru признался, что с трудом выживал после краха финансовой пирамиды. От нищеты и голодной смерти спасли выступления в шоу двойников, признался актер.

После краха МММ в кино не приглашали. Я тусовался с двойниками. Есть замечательная компания, в которую входят двойники Ленина, Сталина и других популярных исторических персонажей. Вот они меня приняли как родного, — рассказал собеседник.

Пермяков вспомнил, что выступали на свадьбах и юбилеях, гастролируя по всей России. Это было единственным заработком, который позволял хотя бы не погибнуть от голода, поделился исполнитель.

Мы ездили выступать и на свадьбы, и на юбилеи по всей России. Я выступал и как Леня Голубков-двойник, и как актер Пермяков. Благодаря этому и выжил. А то бы с голоду подох. Потому что не давали работы никакой, — признался артист, напомнив, что «90-е были тяжелым временем для многих в России».

Ранее стало известно, что Пермяков, известный как Леня Голубков из рекламы МММ, экстренно обратился к врачам из-за болей в сердце. Медики диагностировали артисту сахарный диабет.

На могиле основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди в день его 70-летия, 11 августа, не оказалось венков и пышных букетов. На видео попала шахматная доска с фигурами, оставленная прямо на мемориале.

артисты
девяностые
шоу-бизнес
трагедии звезд
