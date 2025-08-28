День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:43

В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку

Россиянин заразился лихорадкой денге после отдыха на Шри-Ланке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области у пассажира, прибывшего из Шри-Ланки, обнаружили симптомы лихорадки денге, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. О потенциально опасном заболевании узнали в службе санитарно-карантинного контроля аэропорта Домодедово. После этого были начаты противоэпидемические меры.

Был организован отбор биоматериала для лабораторных исследований. Информация незамедлительно внесена в АИС «Периметр». Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пассажир обратился в службу контроля с жалобами на насморк и слабость, но от вызова скорой помощи и госпитализации отказался. Однако, когда он вернулся домой, у него поднялась температура, и его госпитализировали в инфекционное отделение.

Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в таиландской Паттайе. Инцидент произошел на военном пляже Сай Кео, где насекомое укусило женщину во время отдыха в шезлонге. Диагноз был поставлен уже после возвращения в Россию, где пострадавшей назначили курс антибиотиков.

россияне
болезни
лихорадки
Домодедово
