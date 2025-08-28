День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:29

Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома

Маленькая змея испугала жителей дома на Шаболовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маленькая змея испугала жителей дома на юго-западе Москвы, сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что экзотическое животное сбежало из квартиры одного из жильцов.

Канал добавил, что перепуганные люди сразу вызвали спасателей. К настоящему моменту животное еще не поймали.

Ранее жители Южной Каролины поймали на улице сетчатого питона длиной 3,6 метра. Огромная змея несколько недель пугала жителей округа Ньюберри. В поиске участвовал непрофессиональный ловец рептилий Эван Тернер. Питон оказал сопротивление и даже повалил одного из мужчин в кусты, но в итоге его удалось обездвижить.

До этого в Санкт-Петербурге питон по кличке Вася разбил террариум и попытался сбежать, но застрял в металлическом кольце от светильника. Хозяин отвез его в ветклинику, где специалисты разрезали кольцо и освободили рептилию. У питона обнаружили лишь царапины на морде, после чего его вернули домой и переселили в новый террариум.

Несколькими днями ранее в центре Лос-Анджелеса охотник на рептилий Джозеф Харт поймал семиметрового питона, свободно передвигавшегося возле жилого комплекса. Молодой человек забрался в мусорный контейнер и голыми руками поймал огромную змею.

Россия
Москва
змеи
спасатели
