Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где ее сожгли

Пожилая жительница Сиэтла Рупиндер Пандер стала жертвой мошенников с сайта знакомств, которые заманили ее в Индию и сожгли, сообщает NDTV. Американка познакомилась с 75-летним Чаранджитом Гревалом на сайте знакомств. Мошенник представился выходцем из Индии, проживающим в Великобритании, и познакомил женщину со своим сообщником Сукхджитом Сингхом, который выдавал себя за судебного работника.

По данным издания, когда пара достаточно сблизилась, Гревал сделал женщине предложение. Со временем преступники выманили у нее крупные суммы денег под видом юридической помощи и подготовки к свадьбе. Когда Гревал решил избавиться от жертвы, но при этом присвоить ее средства, он нанял Сингха для убийства.

Сообщник избил женщину бейсбольной битой, а затем сжег ее тело. Тревогу забила сестра жертвы, когда та перестала выходить на связь. Местная полиция арестовала Сингха, однако Гревалу удалось скрыться в другой стране.

