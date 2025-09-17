Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:41

Сибиряк пойдет под суд за попытку убить свою мать

Житель Новосибирской области предстанет перед судом за попытку задушить мать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирской области попытался задушить собственную мать, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Утверждено обвинительное заключение, 47-летний мужчина пойдет под суд за покушение на убийство.

По версии следствия, в августе 2025 года пьяный мужчина устроил ссору с матерью. Во время скандала он схватил ее за горло, затем сбил с ног и попытался связать веревкой, при этом угрожая. Женщине удалось вырваться, и злоумышленник, не сумев завершить начатое, пошел во двор за топором. В это время мать заперла дверь и успела сбежать через окно.

Ранее стало известно, что житель Новосибирской области, которого вместе с супругой судили за истязания и убийство девятилетней девочки в селе Каменка, умер в тюремной больнице. Отмечается, что факт его смерти может послужить основанием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

