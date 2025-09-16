Замучивший девятилетнюю девочку до смерти мужчина умер в тюремной больнице В Новосибирской области умер россиянин, которого судили за убийство девочки

Житель Новосибирской области, которого вместе с супругой судили за истязания и убийство девятилетней девочки в селе Каменка, умер в тюремной больнице, сообщает «КП-Новосибирск». Отмечается, что факт его смерти может послужить основанием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

По версии следствия, в июне прошлого года супруги присматривали за двумя дочерьми и сыном своей знакомой, пока та уехала в командировку. На протяжении четырех дней одну из девочек за непослушание хлестали крапивой, не разрешали ей ходить в туалет и не кормили.

Кроме того, Голдин насильно влил ребенку несколько литров воды. У маленькой жертвы появились рвота, диарея и судороги. Девочка пережила клиническую смерть, но позднее умерла от водной интоксикации. Мужчина частично признал вину в истязаниях. Его жена вину не признала, пояснив, что виновата лишь в том, что не защитила девочку.

