Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов В нижегородской больнице отец избивал сына, чтобы тот заснул

В Нижнем Новгороде в одной из городских больниц отец избивал своего полуторагодовалого сына, сообщили в программе «Мужское и женское». Инцидент был замечен другой матерью, которая находилась с собственным ребенком в соседней палате. Агрессор объяснил свое поведением тем, что у него «не выдержали нервы» после четырех недель в учреждении, он якобы пытался заставить малыша заснуть.

Также выяснилось, что помимо пострадавшего мальчика, у мужчины есть еще двое детей от бывшей жены, которая ранее была лишена родительских прав за алкоголизм. У женщины также имеются двое старших детей от предыдущих отношений.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязаниях. Одновременно следователи проводят проверку в отношении органов опеки на предмет возможной халатности.

До этого стало известно, что в США ребенок в течение многих месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Родители мальчика были задержаны правоохранителями по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним.