Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:43

Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов

В нижегородской больнице отец избивал сына, чтобы тот заснул

В Нижнем Новгороде в одной из городских больниц отец избивал своего полуторагодовалого сына, сообщили в программе «Мужское и женское». Инцидент был замечен другой матерью, которая находилась с собственным ребенком в соседней палате. Агрессор объяснил свое поведением тем, что у него «не выдержали нервы» после четырех недель в учреждении, он якобы пытался заставить малыша заснуть.

Также выяснилось, что помимо пострадавшего мальчика, у мужчины есть еще двое детей от бывшей жены, которая ранее была лишена родительских прав за алкоголизм. У женщины также имеются двое старших детей от предыдущих отношений.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязаниях. Одновременно следователи проводят проверку в отношении органов опеки на предмет возможной халатности.

До этого стало известно, что в США ребенок в течение многих месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Родители мальчика были задержаны правоохранителями по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетним.

Нижний Новгород
больницы
избиения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда
«Борьба впереди»: названа возможная дата завершения конфликта на Украине
«Не видел ни одного удачного»: Шахназаров жестко высказался о ремейках
Потомок де Голля назвал российский город, куда он хочет переехать
Российские войска превратили в груду металла израильскую станцию RADA
Эксперт раскрыла самый простой способ защитить сбережения от инфляции
Стерлигов нарисовал маркерами «усовершенствованную» таблицу истории
Отобравшую бейсбольный мяч у мальчика болельщицу освистал весь стадион
В Волгоградской области шиномонтажника арестовали за изнасилование
Отец избил полуторагодовалого сына в больнице из-за нервов
Россиянам рассказали о ловушке при строительстве индивидуального жилья
Как правильно выбрать колбасу: пять лучших советов
Стало известно, почему РФ не остановит поставки нефти европейским странам
Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол
Известная блогерша узнала об измене мужа благодаря одной детали
Нападение кошки: первая помощь и профилактика болезней
Стало известно, почему детям мигрантов стали отказывать в обучении
Автогигант рекомендовал сотрудникам отказаться от WhatsApp
В российском регионе месяц не могут найти изнасиловавшего девочку педофила
Россиян предупредили о рисках частых перекусов
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.