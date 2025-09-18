Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 21:15

На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского

Царев: прозвище «граф Дякула» перешло от Порошенко к Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко к действующему лидеру Владимиру Зеленскому, объяснил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru. По словам политика, изначально так называли Порошенко за частые выражения благодарности.

Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил «спасибо». Зеленский же недавно отметился «благодарностями», — подчеркнул он.

Поводом для такого стала недавняя встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где украинский лидер четыре раза произнес «спасибо» в первые 10 секунд разговора. Царев отметил, что активное использование благодарностей стало характерной чертой стиля общения обоих украинских президентов с западными партнерами.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Зеленский достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия украинского лидера направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

Владимир Зеленский
Олег Царев
Петр Порошенко
Украина
президенты
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
