На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского Царев: прозвище «граф Дякула» перешло от Порошенко к Зеленскому

Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко к действующему лидеру Владимиру Зеленскому, объяснил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru. По словам политика, изначально так называли Порошенко за частые выражения благодарности.

Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил «спасибо». Зеленский же недавно отметился «благодарностями», — подчеркнул он.

Поводом для такого стала недавняя встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где украинский лидер четыре раза произнес «спасибо» в первые 10 секунд разговора. Царев отметил, что активное использование благодарностей стало характерной чертой стиля общения обоих украинских президентов с западными партнерами.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что Зеленский достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия украинского лидера направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.