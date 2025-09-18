Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 21:43

В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов

Глава Центра помощи мигрантам Коженов: языковой экзамен нужно упразднить

Фото: Александр Поготов/РИА Новости

Экзамен по русскому языку для иностранцев в нынешнем виде нужно упразднить, сказал NEWS.ru руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов. По его мнению, он необходим только претендующим на РВП, ВНЖ и гражданство. Также он отметил, что для этих людей экзамен нужно проводить более серьезно и адекватно.

Я большой сторонник того, что языковой экзамен нужно вообще упразднить. Я предлагал оставить языковой экзамен только для тех, кто претендует на ВНЖ, РВП или гражданство. Но тогда его нужно принимать не так, как сейчас, а более серьезно и адекватно, согласно сегодняшним реалиям, — сказал Коженов.

По его словам, экзамен для мигрантов из визовых стран отменили: сейчас ни индусы, ни вьетнамцы, ни кто-либо еще, кроме выходцев из СНГ, его не сдает.

Ранее в России предложили ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них. По его словам, такая ситуация увеличивает нагрузку на социальную сферу и может представлять риск для безопасности и стабильности в стране.

мигранты
экзамены
русский язык
СНГ
гражданства
Александр Финохин
А. Финохин
Максим Ширяев
М. Ширяев
