10 рецептов маринованного перца на зиму: от классики до экспериментов

Сочный сладкий перец в ароматном рассоле — это не просто закуска, а настоящий источник витаминов в холодное время. Мы собрали 10 разных рецептов: от привычных до смелых с фруктами и пряностями. Попробуйте приготовить несколько и оставьте любимые в своей кулинарной копилке!

Классический маринованный перец целиком

Перец хорошенько моем, прокалываем у плодоножки. Укладываем вместе с чесноком и зонтиком укропа. Готовим смесь со следующими пропорциями: стакан жидкости, 50 грамм соли, стакан сахарного песка, 2/3 стакана уксуса 9%, 5 горошин черного перца. Дожидаемся, пока эта смесь закипит, вливаем ею горошины черного перца. Стерилизуем банки 15 минут. Перец остается хрустящим даже после года хранения.

Быстрая закуска из перцев «Огонек»

На 1 кг болгарского перца потребуется 10 зубчиков чеснока, 1 стручок чили. Маринад готовим так: соединяем 500 мл воды, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 100 мл уксуса. Когда смесь остынет, через 3 дня можно есть.

«Зимний салат» с перцем, луком и морковкой

Для заготовки возьмите 2 кг перца, килограмм моркови и полкилограмма репчатого лука. Нарежьте все полосками и бланшируйте пару минут. Маринад: литр воды, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 150 мл уксуса и лавровый лист. Переложите овощи в банки слоями, залейте горячим рассолом и стерилизуйте около 20 минут.

Острая аджика с перцами в банках

Для соуса измельчите 3 кг сладкого перца, добавьте 10 стручков чили, 500 г чеснока и пучок кинзы. Посолите (100 г), подсластите (50 г) и влейте 200 мл уксуса. Разложите смесь по банкам и храните в холодильнике — отличная добавка к мясу и супам.

Сладкий перец с яблоками и корицей: вариант для гурманов

Необычный рецепт для гурманов: нарежьте 1,5 кг желтого перца и 1 кг кислых яблок. Вскипятите 800 мл воды с 300 г сахара, чайной ложкой корицы и 100 мл уксуса. Проварите перцы 5 минут, добавьте яблоки и держите еще три минуты, затем разложите в банки.

Пикантный перец с горчицей и медом

Нарежьте 2 кг мясистых плодов полосками. Для маринада смешайте литр воды, пару ложек зернистой горчицы, 3 ложки меда, 2 столовые ложки соли и 100 мл уксуса. Перцы залейте холодным раствором, оставьте под гнетом на двое суток, затем расфасуйте по банкам.

Лечо по-венгерски с томатами

Возьмите 3 кг перца, 2 кг спелых помидоров и 1 кг лука. Потушите все около 40 минут с 200 мл растительного масла, добавьте пару ложек соли и ложку сахара. В конце вмешайте 50 мл уксуса и чеснок.

Перец по-корейски с морковкой

Нашинкуйте 2 кг перца и 0,5 кг моркови тонкой соломкой. Для заправки соедините 100 мл растительного масла, ложку кориандра, измельченный чеснок, щепотку красного перца и 50 мл уксуса. Маринуйте сутки в холодильнике, затем простерилизуйте около 10 минут.

Фаршированный перец с овощами

Бланшируйте 2 кг крупных перцев 2 минуты. Наполните их тушеной капустой (1 кг), морковью (0,5 кг) и рисом (200 г). Сверху залейте томатным соком, посолите из расчета ложка соли на литр жидкости. Стерилизуйте примерно полчаса.

Перец с виноградными листьями: еще один необычный вариант

Положите 3–4 виноградных листа на дно каждой литровой банки, а затем уложите целые перцы. Приготовьте маринад как в классическом рецепте: вскипятите 1 л воды, 50 г соли, 100 г сахара, 200 мл уксуса 9% и 5 горошин перца. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте и закройте банки. Виноградные листья придадут закуске особый аромат.

Совет: для всех рецептов выбирайте толстостенные перцы без повреждений. Мелкие экземпляры лучше мариновать целиком, крупные — резать.

