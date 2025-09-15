Празднование Дня города в Москве
Озимый чеснок без хлопот: простой способ получить крупный урожай

Посадка озимого чеснока кажется сложным делом только на первый взгляд. В Сети можно встретить множество советов, которые лишь усложняют задачу. На самом деле все гораздо проще: никаких лишних манипуляций, и результат не заставит себя ждать.

Что делать не нужно

Во-первых, чеснок не требует дренажа из речного песка. Сегодня культуру выращивают на приподнятых грядках, где зубчики надежно защищены от загнивания.

Во-вторых, не стоит тратить силы на осенние подкормки. Все необходимые вещества уже содержатся в самих зубках — они укоренятся и спокойно переживут зиму.

Как правильно посадить озимый чеснок

Шаг 1. Перекопайте грядку и разровняйте поверхность граблями. Отберите для посадки только крупные и здоровые зубки.

Шаг 2. Сделайте лунки глубиной около 10 см на расстоянии 15–20 см друг от друга.

Шаг 3. Разложите зубки по ямкам и засыпьте землей. Дополнительного полива или удобрения не требуется.

Шаг 4. В регионах с суровыми зимами накройте грядку скошенной травой. Весной она перегниет и послужит естественным азотным удобрением.

Итог

Такой метод позволяет чесноку без проблем перезимовать, дает крепкие дружные всходы и гарантирует урожай крупных, здоровых головок. Минимум усилий — максимум результата.

