Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 12:19

Яблоня на месте старой — риск для урожая и как его избежать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выращивание новой яблони на месте старой кажется логичным решением для обновления сада, но этот подход может обернуться отсутствием урожая и проблемами с ростом.

Причина кроется в почвоутомлении, которое особенно характерно для растений семейства розоцветных. Яблоня, посаженная на прежнее место, сталкивается с комплексом трудностей.

Корневая система предыдущего дерева выделяет в почву вещества, подавляющие рост новых саженцев. Этот естественный защитный механизм мешает нормальному развитию молодых яблонь.

В земле накапливаются специализированные патогены и вредители, которые сразу атакуют ослабленное растение. Молодой саженец оказывается в неблагоприятных условиях и часто погибает в первые годы.

Садоводы и эксперты рекомендуют выдерживать паузу в 4–5 лет перед посадкой новой яблони на том же месте. За это время почва успевает восстановиться, а концентрация токсинов снижается.

Идеальным решением считается полная замена грунта в посадочной яме до глубины 1 метра и диаметром 1,5 метра. Этот метод требует усилий, но обеспечивает успешное развитие дерева.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Альтернативой является посадка сидератов — горчицы, люпина или клевера, которые очищают почву от токсинов и обогащают её питательными веществами.

Соблюдение правил севооборота помогает избежать многих проблем и получить здоровый, плодоносящий сад. Забота о почве сегодня — это гарантия будущих урожаев.

Понимание биологических процессов позволяет садоводам принимать взвешенные решения. Иногда безопаснее выбрать новое место для посадки, чем бороться с последствиями почвоутомления годами.

Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают: это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.

яблони
советы
деревья
сады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бабье лето затянется на весь сентябрь? Где сейчас холоднее и жарче всего
Во Франции считают, что Путин сорвал план Макрона по Украине
Налет на ЗАЭС, пожар на НПЗ под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 7 сентября
В России придумали способ борьбы с украинскими безэкипажными катерами
Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ
Челябинцы резко высказались об отмене виз в КНР для россиян
Взрыв остановил поезда на Украине
Верующие начали крестный ход от храма Христа Спасителя
На Украине забили тревогу из-за самого масштабного удара по ВПК
«Результаты планомерной работы»: в Минпромторге оценили новинки «АвтоВАЗа»
Миллиардер из списка Forbes подался в аспиранты
Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS
ВС РФ разгромили склады оружия и аэродромы Украины в 149 районах
Сербия неожиданно вылетела с Евробаскета
Власти Петербурга раскрыли источник неприятного запаха в городе
Боец Имавов одолел «непобедимого» бразильца Борральо на UFC Fight Night 258
В Минобороны раскрыли новые успехи российской армии под Днепром
Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд
Жена Тарасова дала жесткий отпор из-за критики груди
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон стала носить парик?
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.