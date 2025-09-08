Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мясо больше не резиновое! Обалденная индейка в горчично-цитрусовом маринаде

Невероятно сочная, ароматная и золотистая индейка в горчично-цитрусовом маринаде станет главным блюдом вашего праздничного стола! Этот рецепт раскрывает нежность мяса и дарит ему яркий запоминающийся вкус с идеальным балансом пряностей и цитрусовой свежести.

Возьмите 1,5 кг индейки (бедро или грудка). Приготовьте маринад: смешайте 3 ст. л. дижонской горчицы, сок и цедру 1 апельсина, 2 ст. л. оливкового масла, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Обмажьте индейку маринадом со всех сторон, оставьте в холодильнике на 4–6 часов (можно на ночь). Разогрейте духовку до 190 °C. Переложите мясо в форму для запекания, полейте оставшимся маринадом. Запекайте 45–55 минут до румяной корочки, периодически поливая выделившимся соком. Дайте индейке «отдохнуть» 10 минут перед нарезкой.

Подавайте с запеченными овощами или зеленым салатом. Мясо получается тающим во рту, с цитрусовой ноткой и пикантными горчичными акцентами! Этот рецепт никогда не подводит.

