16 сентября 2025 в 06:25

Баклажаны «как грибы» на зиму — съедаются за вечер: готовим за 1 ночь!

Простой рецепт баклажанов Простой рецепт баклажанов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — лучший способ сохранить баклажаны, если у вас нет времени на долгие заготовки. Понравится тем, кто любит острые и пикантные закуски, но не хочет ждать зимы, чтобы насладиться непередаваемым вкусом.

Первым делом следует нарезать 1 кг баклажанов кубиками. Далее нужно избавиться от горечи: советуем отварить в подсоленной воде 5 минут, откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней влаги. Либо можно замочить баклажаны в ледяной воде с солью. Держать стоит как минимум минут 15–20, а потом отжать жидкость.

Далее приготовьте маринад: соедините 100 мл подсолнечного или оливкового масла, 50 мл уксуса 9%, 3 измельченных дольки чеснока, пучок укропа, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. сахарного песка. Залейте баклажаны маринадом, оставьте в холодильнике на ночь. А уже утром кладите их в чистые банки (не забудьте предварительно стерилизовать). Хранить можно в погребе или холодильнике.

  • Совет: для остроты добавьте в маринад 1-2 перчика чили.

Читайте также: салат «Сентябрьский» — готовится за 20 минут, съедается мгновенно.

баклажаны
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
