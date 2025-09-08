Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Сентябрьский» — готовится за 20 минут: съедят еще до зимы!

Салат из сезонных овощей: простой рецепт Салат из сезонных овощей: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим очень простой и вкусный салат из сезонных овощей. Можно закатать на зиму, чтобы напоминал о сентябре, а можно есть сразу — будет очень вкусно. Попробуйте повторить наш простой пошаговый рецепт.

Нарежьте кубиками 1 кг помидоров (лучше плотных, чтобы не разварились), 2 болгарских перца соломкой, 3 огурца кружочками, 1 морковь тонкими полукольцами. Уложите в банки, пересыпая 3 зубчиками чеснока (советуем нарезать пластинками) и зонтиками укропа.

Приготовьте маринад: в 1 л воды добавьте 100 г сахарного песка, 50 г соли, 150 мл 9% уксуса, 100 мл подсолнечного масла (можно заменить на оливковое). Доведите до кипения, залейте овощи. Стерилизуйте 15 минут (для литровых банок), закатайте.

  • Совет: для пикантности добавьте в банку 1–2 стручка острого перца.

Читайте также: лечо из перца и томатов — классическая заготовка на зиму.

