Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами! Это сытное и изысканное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола или семейного ужина. Нежное мясо, ароматные грибы и слоеная структура делают его абсолютным фаворитом.

Ингредиенты

Грудка куриная отварная — 2 шт.

Яйца вареные — 4 шт.

Морковь отварная — 2 шт.

Шампиньоны свежие — 300 г

Луковица — 1 шт.

Сыр твердый — 100 г

Йогурт густой — 150 г

Сметана — 300 г

Горчица дижонская — 0,5 ч. л.

Чеснок — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук и шампиньоны нарежьте, обжарьте на оливковом масле до испарения жидкости и остудите. Яйца и вареную морковь натрите на крупной терке отдельно. Куриную грудку нарежьте кубиками, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт, сметану, горчицу, чеснок, соль и перец. Выкладывайте салат слоями: курица, яичные желтки, грибы с луком, морковь, сыр и яичные белки. Каждый слой обильно промазывайте соусом. Дайте салату пропитаться в холодильнике два-три часа.

