15 сентября 2025 в 14:00

Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами! Это сытное и изысканное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола или семейного ужина. Нежное мясо, ароматные грибы и слоеная структура делают его абсолютным фаворитом.

Ингредиенты

  • Грудка куриная отварная — 2 шт.
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Морковь отварная — 2 шт.
  • Шампиньоны свежие — 300 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Йогурт густой — 150 г
  • Сметана — 300 г
  • Горчица дижонская — 0,5 ч. л.
  • Чеснок — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и шампиньоны нарежьте, обжарьте на оливковом масле до испарения жидкости и остудите. Яйца и вареную морковь натрите на крупной терке отдельно. Куриную грудку нарежьте кубиками, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт, сметану, горчицу, чеснок, соль и перец.
  2. Выкладывайте салат слоями: курица, яичные желтки, грибы с луком, морковь, сыр и яичные белки. Каждый слой обильно промазывайте соусом. Дайте салату пропитаться в холодильнике два-три часа.

Ранее мы готовили салат «Косичка». Пикантная закуска с копченым сыром и корейской морковью!

салат
курица
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
