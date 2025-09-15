Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами! Это сытное и изысканное блюдо, которое идеально подойдет для праздничного стола или семейного ужина. Нежное мясо, ароматные грибы и слоеная структура делают его абсолютным фаворитом.
Ингредиенты
- Грудка куриная отварная — 2 шт.
- Яйца вареные — 4 шт.
- Морковь отварная — 2 шт.
- Шампиньоны свежие — 300 г
- Луковица — 1 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Йогурт густой — 150 г
- Сметана — 300 г
- Горчица дижонская — 0,5 ч. л.
- Чеснок — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Лук и шампиньоны нарежьте, обжарьте на оливковом масле до испарения жидкости и остудите. Яйца и вареную морковь натрите на крупной терке отдельно. Куриную грудку нарежьте кубиками, сыр натрите. Для соуса смешайте йогурт, сметану, горчицу, чеснок, соль и перец.
- Выкладывайте салат слоями: курица, яичные желтки, грибы с луком, морковь, сыр и яичные белки. Каждый слой обильно промазывайте соусом. Дайте салату пропитаться в холодильнике два-три часа.
