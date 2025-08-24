Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 20:03

Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам

В США на улице поймали редкого сетчатого питона длиной 3,6 метра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Южной Каролины поймали на улице сетчатого питона длиной 3,6 метра, передает UPI. Огромная змея несколько недель пугала жителей округа Ньюберри, пока некоторые не решили ее разыскать.

В поиске участвовал непрофессиональный ловец рептилий Эван Тернер. Питон оказал сопротивление и даже повалил одного из мужчин в кусты, но в итоге его удалось обездвижить.

Происхождение змеи неизвестно, так как данный вид в округе не водится. По версии шерифа, питон мог быть домашним питомцем, которого выбросили из-за размеров. Сейчас змея временно живет у Уоррена, пока ей не подыщут постоянное место.

Ранее в Санкт-Петербурге питон по кличке Вася разбил террариум и попытался сбежать, но застрял в металлическом кольце от светильника. Хозяин отвез его в ветклинику, где специалисты разрезали кольцо и освободили рептилию. У питона обнаружили лишь царапины на морде, после чего его вернули домой и переселили в новый террариум.

В центре Лос-Анджелеса до этого охотник на рептилий Джозеф Харт поймал семиметрового питона, свободно передвигавшегося возле жилого комплекса. Молодой человек, не имея специального снаряжения, забрался в мусорный контейнер и голыми руками поймал огромную змею.

змеи
питоны
США
поиски
рептилии
