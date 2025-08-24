Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам В США на улице поймали редкого сетчатого питона длиной 3,6 метра

Жители Южной Каролины поймали на улице сетчатого питона длиной 3,6 метра, передает UPI. Огромная змея несколько недель пугала жителей округа Ньюберри, пока некоторые не решили ее разыскать.

В поиске участвовал непрофессиональный ловец рептилий Эван Тернер. Питон оказал сопротивление и даже повалил одного из мужчин в кусты, но в итоге его удалось обездвижить.

Происхождение змеи неизвестно, так как данный вид в округе не водится. По версии шерифа, питон мог быть домашним питомцем, которого выбросили из-за размеров. Сейчас змея временно живет у Уоррена, пока ей не подыщут постоянное место.

Ранее в Санкт-Петербурге питон по кличке Вася разбил террариум и попытался сбежать, но застрял в металлическом кольце от светильника. Хозяин отвез его в ветклинику, где специалисты разрезали кольцо и освободили рептилию. У питона обнаружили лишь царапины на морде, после чего его вернули домой и переселили в новый террариум.

В центре Лос-Анджелеса до этого охотник на рептилий Джозеф Харт поймал семиметрового питона, свободно передвигавшегося возле жилого комплекса. Молодой человек, не имея специального снаряжения, забрался в мусорный контейнер и голыми руками поймал огромную змею.