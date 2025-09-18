«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами

На днях в России завершилась очередная миграционная амнистия. Нелегальным иностранцам позволили восстановить документы и остаться в РФ. Тем временем в обществе растет напряженность: люди недовольны растущим числом приезжих, депутаты призывают ограничить им въезд, а рабочие места заместить местными жителями. О проблемах, связанных с мигрантами, NEWS.ru поговорил с бывшим главой Федерации мигрантов России, а ныне руководителем Центра правовой помощи мигрантам Вадимом Коженовым.

«Федерацию ликвидировали, но дело все равно надо делать»

— Вадим Викторович, раньше вы возглавляли Федерацию мигрантов России, теперь — Центр правовой помощи мигрантам. В чем разница между этими проектами?

— Основная разница в том, что сегодня мы не проводим мероприятия. И еще мы больше не выпускаем газету. У нас было свое ежемесячное издание «Мигранты сегодня», которое мы издавали с 2018 года. Среди живущих в РФ иностранцев это было очень известное СМИ.

Один из реально полезных проектов, который у нас был и остается до сих пор, — это кол-центр. Мы его запустили перед пандемией коронавируса. Идея в том, что у нас сидят операторы, высочайшие профессионалы миграционного законодательства, которые разговаривают на всех языках и бесплатно консультируют людей.

«Неправильно говорить, что я защитник мигрантов»

У нас огромный шквал звонков. В год их поступает до 100 тысяч. Учитывая, что наш ресурс ограничен, в прошлом году мы смогли обработать 42 тысячи обращений. Это те люди, которым мы по-честному помогли. Есть еще примерно 1–2%, которым по телефону помочь невозможно.

Неправильно считать, что я такой вот защитник мигрантов. Я это повторял, когда еще Федерация существовала. Я защитник здравого смысла. Если где-то мигранты неправильно себя ведут, я записываю об этом ролик, говорю как есть. Если где-то их права нарушены, то говорю об этом.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Посмотрели статистику — из 1460 остались 30 сифилитиков»

— В нашем обществе сейчас много претензий к мигрантам, депутаты требуют ограничить их въезд, вводят разные меры контроля. Что вы об этом думаете?

— На самом деле почти все, что мы слышим, о чем говорят в Госдуме, — непроходное. Более-менее рабочие предложения в итоге принимаются. Есть несколько инициатив, которые дали прекрасный положительный эффект.

Я вам приведу необычный пример. У нас 5 февраля этого года заработал так называемый реестр контролируемых лиц. Что это такое? Это закон, который предназначен для того, чтобы делать очень некомфортным нахождение нелегалов в России.

Какая практика была раньше? Человек оказался в нелегальном положении. Он это понимает. Устроился садовником в какой-нибудь богатый коттедж, живет там за забором. Так 10 лет мог прожить. Банковские карты у него работали, телефон тоже. Он газон покосил, кусты подрезал, в свой домик ушел, а деньги домой отправляет. Все у него хорошо.

Но с 5 февраля такое уже невозможно. Смысл реестра какой? Если человек нелегален, то банк блокирует ему все карты, сотовая компания блокирует телефон, ему запрещено ездить на машине — огромное количество ограничений, порядка 30. Таким образом, ему становится очень некомфортно жить в нашей стране, и он уезжает.

Смотрите, какой прекрасный получился поворот, о котором даже не думали, когда этот проект разрабатывали. На 1 января этого года в Московской области было выявлено 1460 людей с диагнозом «сифилис». На этом основании им отказали в пребывании. Они куда-то делись, но никуда не уехали, стали работать.

Когда же заработал реестр, появились все эти санкции, 1 июля посмотрели статистику, и оказалось, что из 1460 остались 30 сифилитиков. Остальные все уехали сами. То есть осталось 2% от того, что было. Это прекрасный результат, которого никто не мог ожидать.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«В обиход возвращается слово „беспризорник“»

— В начале сентября писали, что почти половина детей мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому языку и поступить в школы. Что нужно делать с такими детьми, как вы считаете?

— По формальным признакам — например, у родителей не хватает какой-то бумажки — детей до экзамена не допустили. Причем не допустили подавляющее большинство.

В итоге, так как экзамен они не сдали, а 1 сентября уже прошло, в этом году их принять не могут. Из этого получается, что в обиход возвращается слово «беспризорник», которое мы уже практически забыли.

Зафиксированный факт: из тех детей, кого допустили до экзамена, сдали две трети. То есть дети в целом годны к школе.

У нас детей мигрантов примерно 3% от всех ребят. Неужели мы не можем равномерно распределить их по другим классам, чтобы они общались с одноклассниками и учили язык? У детей высочайшая нейропластичность, они учатся мгновенно. Никакой проблемы здесь нет.

— Недавно была новость, что в Екатеринбурге создали целую школу только для мигрантов. Как вы считаете, правильно ли это и не несет ли угроз?

— Если действительно всех иностранцев собрали в рамках одной школы, то адаптация к российским реалиям затруднена. Потому что люди там общаются, скорее всего, в основном на своем языке. Культурная среда там, вероятно, тоже более близкая им.

Екатеринбург — огромный город. Я не думаю, что все мигранты живут там в одном районе. Я предполагаю, что они теперь вынуждены со всего города в эту школу возить детей.

Но опять же — я эту новость не читал. Может быть, там какая-то сельская школа на три класса. А может, там рядом какой-то огромный логистический центр с общагой, где разрешено проживание с семьями. Тогда логично, что рядом с ним появилась такая школа. Но это вопрос не государственного регулирования, а экономического.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«40% покупают левую регистрацию»

— А как прокомментируете недавнюю новость о том, что мигрантам в Москве и области теперь придется отмечаться через специальное приложение? Не считаете ли вы, что это нужно распространить на всю страну?

— Это замечательная новость! Мы это придумали еще в 2021 году, назвали идею ЯГБЧ («Я готов быть честным»). Главная проблема сегодня — это регистрация, юридически верно называть это постановкой на миграционный учет. Это наследие Советского Союза. Допустим, вы захотели позвать в гости француза, поляка или кого-то еще. Вы идете в паспортный стол и оформляете приглашение, где есть пункт о том, что вы обязуетесь взять за этого человека ответственность. Таким образом, вы — принимающая сторона. Когда иностранец приезжал, вы шли и ставили его на учет, а когда уезжал — снимали.

Для логики управления СССР это нормально. Но наступил XXI век, механизм не поменялся. Условный гражданин Узбекистана садится в Ташкенте в самолет и выходит в Москве. У него кто принимающая сторона? Никто.

— Может быть, работодатель?

— Работодатель мог выступить принимающей стороной до 2017 года, потом эту норму убрали, и теперь встать на учет можно только по месту проживания, официально это называется «помещение, используемое для сна и отдыха», то есть квартира, хостел, гостиница. А многие собственники квартир отказываются регистрировать своих жильцов в силу разных причин.

Например, пенсионерка плохо юридически подкованна, она помнит со времен СССР, что кого-то регистрируешь, и он становится кем-то вроде совладельца. Отказывается регистрировать. К тому же сам процесс трудоемкий: нужно пойти в МФЦ, взять талон, заполнить четыре страницы А4 печатными буквами без помарок. Тот еще квест.

В итоге мы имеем тупиковую ситуацию. Вот участковый останавливает этого узбека и спрашивает: «Где регистрация?» И мигрант обязан ее показать. При этом самостоятельно ее оформить он вообще никак не может. Абсолютно.

Я как-то в своем Telegram-канале опубликовал опрос: «Покупаете ли вы левую регистрацию у посредников?» Он изначально был сформулирован так, чтобы только самые смелые ответили. Так вот 40% ответили «Да». Мы можем смело говорить, что это минимум.

Сейчас заработал эксперимент, пока только в Московском регионе. Посмотрим, как он себя покажет, у нас на него большие надежды. Но если бы мы с вами говорили в июле, то в Москве на черном рынке регистрация стоила от семи до девяти тысяч рублей. В год в России оказывают в среднем 18 миллионов услуг по постановке на учет. И это бесплатно, никакой пошлины нет. Даже если мы с вами с этих 18 миллионов возьмем половину, 9 миллионов, и по минималке, по семь тысяч рублей, посчитаем, то получим 63 миллиарда черных денег. И куда они могут пойти, на поддержу каких идей и действий, мы не знаем.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Ребята, делайте, что должны»

— Так все-таки вернемся к новому приложению. Вы сказали что это очень позитивно.

— Да, возвращаясь к вашему вопросу. Теперь у вас картинка нарисовалась. Так вот, в 2021 году мы придумали эту инициативу, обращались к Мишустину, написали кучу писем. Сейчас власти сделали так, как мы предлагали, но пока только в рамках эксперимента в Москве и области. Человек заходит в приложение «Амина», пишет, где он живет, ему верят и проверяют его данные по геолокации.

Я уже записал и выложил несколько роликов, где обращаюсь к мигрантам с таким посылом: «Ребята, делайте, что должны». За год-два нам нужно показать, что система работает, чтобы мы могли рекомендовать ее для всей страны. Это будет кардинальным решением вопроса. Более того, сами мигранты поддерживают эту инициативу, они и раньше были готовы это делать.

«Миграционная амнистия — прекраснейший опыт»

— Вы же помните миграционную амнистию, которую у нас в пандемию объявили. Что думаете об этом опыте? Он был успешным или нет?

— Изначально это была не совсем амнистия. В 2020 году, во время пандемии, издали указ 364, который неоднократно продлевался. Он гласил, что можно гулять и работать без документов. В то время иностранцы даже домой нормально уехать не могли. Это была гуманитарная катастрофа.

А вот с середины июня по конец сентября 2021 года мигрантам объявили амнистию. Приходи, сдавайся. Даже если ты 10–15 лет был нелегалом — ничего тебе за это не будет. На миграционный учет ставили всех, конечно, кроме тех, кто в розыске за уголовные деяния.

Миллион человек пришли, сдались. В России состоялась первая настоящая амнистия иностранных граждан. Это был прекраснейший опыт. Я считаю так: если изменить законодательство и еще один-два раза такое повторить — нелегалов практически не останется.

— 10 сентября в России закончилась миграционная амнистия 2025 года. Что будет дальше? Мигрантов начнут поголовно высылать? И повторится ли подобная практика в будущем?

— Большинство легализовалось. Когда мы общались с теми, кто не хотел легализовываться, мы понимали, что они настроены в августе — начале сентября уехать. Потому что амнистия предполагает, что можно уехать и не получить запрет на въезд, а позже — вернуться.

Проблема, собственно, была в чем? Предыдущая амнистия прошла в 2021 году, а к 2025 году, конечно, накопилось много так называемых потеряшек (людей, утративших легальный статус. — NEWS.ru).

Во время нынешней амнистии подтвердился мой тезис о том, что если ее объявить, то люди пойдут сами, их не нужно силой загонять. Повторится ли подобное в будущем, зависит от того, как будут накапливаться нелегалы. Главная проблема большого количества нелегалов в том, что они создают коррупционное поле. Вместо того, чтобы платить налоги, он платит взятки, чтобы его не трогали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мигранты однозначно нужны»

— Часто можно услышать тезис, что мигранты не нужны, своими силами справимся, найдем работников. По-вашему, нуждается ли все-таки российская экономика в иностранцах? Нельзя ли от них вовсе отказаться?

— Мигранты однозначно нужны. Более того, я считаю, что Сергей Семенович Собянин сделал подарок людям, которые борются за здравый смысл. У него вышло большое интервью 26 августа, где он говорит, что, согласно объективным данным, страна сейчас нуждается в пяти миллионах человек. Я полностью согласен с этой цифрой. Экономика всем этим людям найдет свое место.

Росстат прогнозировал, что к 2030 году в силу старения населения нам нужно будет заместить 10 миллионов рабочих мест. Замещать их, естественно, некем. С демографией все не очень, коэффициент рождаемости 1,47. По европейским меркам мы уверенный середнячок, но этого категорически не хватит даже для воспроизводства текущего населения.

У нас какие-то отрасли экономики вдруг стали очень человекоемкими. Те же курьерские доставки до пандемии были экзотикой, а сейчас мы без них жить не можем. К тому же у нас идут огромнейшие стройки.

Ко мне после пандемии приезжал известный бренд, просил срочно найти ему 400 человек. Компания находится в 80 километрах от Пензы. Обычно мы от депутатов слышим, что у нас там есть люди, у которых нет работы. Я утверждаю — нет таких людей. Может быть, есть те, кто не хочет работать, но таких очень мало.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мигранты в среднем реже совершают преступления»

— В России многих беспокоит высокая преступность в мигрантской среде. Как можно повлиять на эту ситуацию?

— Преступность среди мигрантов гораздо ниже, чем среди местных жителей. Это всего 2%, то есть 40 тысяч преступлений. МВД каждый квартал публикует подробную статистику.

Если мы берем количество иностранцев, которые содержатся в тюрьмах (речь о статистике за условные 2021–2022 годы), тогда было 483 тысячи заключенных, из которых примерно 26 тысяч — иностранные граждане. То есть примерно 6%. При этом нужно учитывать, что они не за один год туда попали, это статистика с нарастающим итогом.

Но, действительно, эта статистика учитывает исключительно иностранных граждан. Если условный гражданин страны СНГ приехал сюда, получил паспорт, совершил преступление, то он в таблицу как иностранец не попадет. Хотя чисто визуально он не совсем наш гражданин.

Но сейчас приняли закон о лишении гражданства. Там, если не ошибаюсь, 80 статей, за которые можно лишить гражданства, если оно было приобретено. Соответственно, будут какие-то массовые, списочные лишения. Все это заработает, и неточность статистики уйдет.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

«Снисходит вселенское знание, и он удачно нажимает нужную кнопку»

— Мы недавно делали репортаж из миграционного центра в Сахарово. Чтобы получить разрешение на работу в РФ, иностранцы должны сдать тест на знание русского языка. Общаясь там с приезжими, мы заметили, что как минимум треть не могут связать двух слов по-русски. Как выходит, что они все-таки получают разрешения на работу?

— Ну как? Чудо происходит! В момент сдачи экзамена на него снисходит вселенское знание, и он удачно нажимает нужную кнопку. Я большой сторонник того, что языковой экзамен нужно вообще упразднить.

Я предлагал оставить языковой экзамен только для тех, кто претендует на ВНЖ, РВП или гражданство. Но тогда его нужно принимать не так, как сейчас, а более серьезно и адекватно, согласно сегодняшним реалиям.

Но надо отметить, что небольшая победа здравого смысла все-таки есть, экзамен для мигрантов из визовых стран отменили. Сейчас ни индусы, ни вьетнамцы, ни кто-либо еще — кроме выходцев из СНГ — экзамен не сдает. Но если подумать, это же абсурд! Выходит такая ситуация: 100% не говорящие по-русски индусы не сдают экзамен, а хоть как-то говорящие жители стран СНГ сдают. И таких алогичных примеров очень много…

