Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине

Совет Безопасности ООН проведет 23 сентября заседания по ситуации в секторе Газа и на Украине, сообщило постпредство Республики Корея при ООН. По предварительной информации, оба запланированных мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня, передает ТАСС.

Брифинг по Газе пройдет в период с 13:00 по 16:00 (20:00 — 23:00 мск. — NEWS.ru) с повесткой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Брифинг по Украине пройдет следом с 16:00 по 19:00 (23:00 — 02:00 мск. — NEWS.ru), с пунктом повестки «Поддержание мира и безопасности на Украине», — заявила пресс-служба постпредства Южной Кореи.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что глава МИД России Сергей Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября. По ее словам, эта дата пока предварительная и будет подтверждена попозже. Захарова рассказала, что неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН начнется 23 сентября.

До этого председатель 80-й сессии Генассамблеи Анналена Бербок рассказала, что ООН по-прежнему нацелена на поиск путей урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Она отметила, что основная задача организации — обеспечение мира и безопасности.