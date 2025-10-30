У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры

У бывших владельцев компании «Макфа» в доход государства изымут 63 квартиры, сообщила пресс-служба Центрального районного суда Челябинска. Это решение является изменением способа исполнения более раннего постановления суда от 23 января 2025 года, которое касалось взыскания денежных средств и обращения взыскания на долю в уставном капитале предприятия.

Установлено, что у бывших бенефициаров «макаронной империи», среди которых Михаил и Валерий Юревичи, а также Вадим Белоусов, сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18,8 млрд рублей. Поскольку должники являются собственниками 63 квартир, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах, Генпрокуратура РФ подала заявление о замене предмета исполнения: вместо взыскания денег было решено обратить в доход государства жилые помещения.

Центральный райсуд удовлетворил заявление Генпрокуратуры. Кроме того, поступило обращение от Минобороны РФ о передаче изъятых квартир для их предоставления военнослужащим. На данный момент это определение суда в законную силу не вступило.

