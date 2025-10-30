«Есть тактика и стратегия»: политолог о возможной ликвидации Сырского Политолог Павлив: у российской армии есть цель уничтожить командование ВСУ

У Вооруженных сил России есть задача уничтожения военного руководства Украины, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его мнению, ликвидация главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является одной из основных целей ВС РФ.

У российских вооруженных сил есть задача уничтожения военного руководства оппонента. Что тут еще обсуждать? Еще есть волна обсуждения, что Сырский может быть отправлен в отставку. Но мои инсайдеры пока это не подтверждают. Надо держать сердце горячим, а мозг холодным, и все эти обсуждения выеденного яйца не стоят. Есть тактика и стратегия военных действий. Россия их придерживается, — сказал Павлив.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Сырский отправился в зону боевых действий. Главком пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове) будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский и Генеральный штаб Украины вводят людей в заблуждение, заявляя о якобы успешных операциях в Донбассе. По ее словам, Киев утрачивает контроль над регионом.