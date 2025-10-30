Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:22

«Есть тактика и стратегия»: политолог о возможной ликвидации Сырского

Политолог Павлив: у российской армии есть цель уничтожить командование ВСУ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: VITALII NOSACH/EPA/ТАСС

У Вооруженных сил России есть задача уничтожения военного руководства Украины, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его мнению, ликвидация главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является одной из основных целей ВС РФ.

У российских вооруженных сил есть задача уничтожения военного руководства оппонента. Что тут еще обсуждать? Еще есть волна обсуждения, что Сырский может быть отправлен в отставку. Но мои инсайдеры пока это не подтверждают. Надо держать сердце горячим, а мозг холодным, и все эти обсуждения выеденного яйца не стоят. Есть тактика и стратегия военных действий. Россия их придерживается, — сказал Павлив.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Сырский отправился в зону боевых действий. Главком пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове) будут деблокированы и вернут контроль на Покровском направлении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что Сырский и Генеральный штаб Украины вводят людей в заблуждение, заявляя о якобы успешных операциях в Донбассе. По ее словам, Киев утрачивает контроль над регионом.

Россия
Украина
СВО
Покровск
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Смольянинов, Панин, Лазарева: звезды-эмигранты, у которых нет своего жилья
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.