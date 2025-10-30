Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:32

Ученые предупредили о риске мощнейших землетрясений в российском регионе

Институт ДВО РАН: на Камчатке возможны землетрясения до 10 баллов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощные землетрясения до 10 баллов возможны в некоторых районах Камчатки, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров на заседании Общественного совета при Минстрое РФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, подземные толчки могут произойти в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске.

Установлено, что районы Камчатки находятся в области воздействия землетрясений силой до 10 баллов, — говорится в сообщении.

Озеров отметил, что наибольшим риском при подобных землетрясениях является разжижение грунта, из-за которого любые объекты инфраструктуры могут стать неустойчивыми. Он рассказал, что в регионе необходимо принять преждевременные меры, в том числе перейти на возведение только малоэтажных домов и усовершенствовать методы городской застройки.

Ранее управление МЧС России по Камчатке сообщило, что за сутки в регионе зафиксировано 10 афтершоков с магнитудой от 3,5 до 5,0. Непосредственно в населенных пунктах подземные толчки не ощущались. На Камчатском полуострове продолжается наблюдение за вулканической активностью, которая усилилась после сильного землетрясения 30 июля.

