Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы Продюсер Дэвид Пирс получил 146 лет за убийство двух женщин и изнасилования

Окружной суд Лос-Анджелеса приговорил голливудского продюсера Дэвида Пирса к 146 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение за убийства двух девушек и изнасилования, сообщает ABC 7. 43-летнего мужчину признали виновным в гибели 24-летней модели Кристи Джайлз и 26-летней Хильды Кабралес-Арсолы, скончавшихся от передозировки наркотиками в его доме.

В материале говорится, что 13 ноября 2021 года Пирс познакомился с жертвами на вечеринке и привез их в свой особняк на Беверли-Хиллз, где дал им наркотики. Спустя 11 часов он вынес тело без сознания Джайлз и отвез ее в больницу, где констатировали смерть.

Через полтора часа он вернулся с телом второй жертвы, которую смогли реанимировать, но она скончалась спустя 11 дней. Суд установил, что с 2005 по 2021 годы продюсер также изнасиловал семь женщин, предварительно дав им наркотики. Сам Пирс отрицает вину, утверждая, что считал девушек просто спящими. Его адвокат признал, что вердикт был ожидаемым из-за «огромного количества компрометирующих доказательств».

Ранее стало известно, что тагильчанина Владимира Александрова, который изнасиловал и убил 11-летнюю школьницу, приговорили к пожизненному сроку. На суде было доказано, что 31 августа 2024 года фигурант заманил соседскую девочку домой, надругался над ней в подвале и задушил. Тело нашли спустя четыре дня.