Раскрыта личность еще одной жертвы богородского маньяка Обвиняемый в убийствах девушек в Подмосковье мог убить медсестру

Еще одной жертвой обвиняемого в убийствах жительницы Подмосковья могла стать медсестра местной больницы, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, девушка приходила ставить ему капельницы после употребления наркотиков. Следователи устанавливают подробности ее исчезновения.

Соседи фигуранта рассказали, что девушка несколько раз оставалась с его ребенком. Правоохранители также проверяют ее в рамках расследования и допрашивают сотрудников ближайших медучреждений.

По предварительной информации, убийца мог снимать на видео насилие над жертвами. В доме продолжаются обыски, следствие ищет возможные записи. Кроме того, он мог использовать наркотики, чтобы удерживать девушек и сделать их зависимыми.

Ранее сообщалось, что девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.