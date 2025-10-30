В России изменят процедуру поступления в медвузы

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому 70% мест на программах специалитета в медицинских вузах станут целевыми, 30% — бюджетными, сообщили в пресс-службе. При этом вводится 100% целевое обучение в ординатуре.

Кроме того, была учтена поправка о введении отдельного конкурса для целевиков, которые намерены учиться в колледже. Также депутаты утвердили обязательные отработки выпускникам ординатуры. Молодые специалисты смогут сами выбирать как регион пребывания, так и место работы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что регионы обязаны обеспечивать жильем молодых врачей. Спикер нижней палаты парламента отметил, что речь идет также о выпускниках медицинских вузов. Соответствующую норму он предложил закрепить на законодательном уровне.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин выразил мнение, что запрет на предоставление платных мест в вузах абитуриентам с низкими баллами ЕГЭ может иметь негативные последствия. Он считает, что такая инициатива не должна затрагивать специальности, в которых замечен кадровый дефицит.