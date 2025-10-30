Директор театра Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова

Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков мечтал играть лишь в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, заявил NEWS.ru директор учреждения Кирилл Крок. Он отметил, что у актера была всего одна запись в трудовой книжке. По его словам, Меньщиков трижды пытался поступить в Театральный институт имени Бориса Щукина, но каждый раз попытка была безуспешной.

У Анатолия Сергеевича [Меньщикова] не было ни одной записи в трудовой книжке, кроме как театр имени Вахтангова. Он три раза поступал в театральный институт Бориса Васильевича Щукина, но не поступил. Его мечтой было работать только в Вахтанговском театре. Когда он не поступал, он работал монтировщиком, сейчас точно не вспомню, в каком московском театре, чуть ли не в театре на Таганке. Он мечтал быть артистом Вахтанговского театра, и он свою мечту осуществил, работая до последнего на сцене. Вот мои впечатления о нем, — высказался Крок.

Ранее стало известно, что Меньщиков умер в возрасте 75 лет. Одной из его ярких работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш» — человека, потерявшего в молодости свою любовь, но хранившего ее в сердце всю жизнь.