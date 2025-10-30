Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы

Производитель электромобилей Tesla отзывает около 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck прошлого года выпуска, сказано в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах Соединенных Штатов. Причиной соответствующего решения стали неполадки с креплением специальной световой панели для езды по бездорожью.

Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, оснащенные специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре, — сказано в сообщении.

