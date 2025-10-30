Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:57

Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы

Tesla отзывает 6,2 тысячи Cybertruck из-за неполадок с креплением панели

Автомобили Tesla Автомобили Tesla Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производитель электромобилей Tesla отзывает около 6,2 тысячи электропикапов Cybertruck прошлого года выпуска, сказано в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах Соединенных Штатов. Причиной соответствующего решения стали неполадки с креплением специальной световой панели для езды по бездорожью.

Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024 года выпуска, оснащенные специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в США военный самолет чуть не столкнулся с электромобилем Tesla во время аварийной посадки. Инцидент произошел в американском штате Оклахома. В частности, турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II, принадлежащий Командованию специальных операций ВВС страны, осуществлял плановый учебный полет. Из-за внезапной технической неисправности двигателя экипаж начал аварийное приземление в районе оживленной трассы. В ходе снижения военный борт пролетел прямо перед электромобилем.

