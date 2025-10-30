Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 15:53

Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи

СК начал проверку массового отравления в столовой колледжа в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку обстоятельств массового отравления студентов в столовой одного из колледжей в Санкт-Петерубрге, сообщает городское ГСУ СК России. Ведомство организовало доследственную проверку.

В Санкт-Петербурге следователями устанавливаются обстоятельства отравления учащихся в столовой одного из колледжей. <…> Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

По информации «Фонтанки», семеро учащихся обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции, двое из них были госпитализированы. По словам студентов, плохое самочувствие у многих появилось после обеда в учебной столовой. При этом отмечается, что далеко не все пострадавшие обратились к медикам, поэтому реальное число отравившихся может быть выше.

До этого в Минздраве Бурятии заявили, что число жертв массового отравления в Улан-Удэ выросло до 165 человек. В республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены 82 человека. Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября. Все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции от компании «Восток», она поставляла готовые блюда в магазины сети «Николаевский».

