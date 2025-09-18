Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 19:00

Туалетный ершик во рту, таксист без трусов и трупы на даче: главные ЧП дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Алтае пенсионер застрелил во дворе сестру и ее мужа, в Москве мигрант-таксист снял брюки перед школьницей, в Приморье девочке совали в рот туалетный ершик в школе — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Пенсионер застрелил сестру и ее мужа

17 сентября на приусадебном участке одного из частных домов Барнаула были обнаружены тела 76-летних супругов с огнестрельными ранениями. По подозрению в совершении убийства задержан 69-летний брат потерпевшей.

Как рассказали в региональном управлении СК, мужчина проживал в доме один, а его сестра, которая имела долю собственности на дом, пользовалась приусадебным участком. Родственники постоянно конфликтовали, что и привело к трагедии.

Днем 17 сентября нетрезвый подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья в женщину и ее супруга. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия.

Фото: СК РФ

Таксист снял трусы перед школьницей

В Подмосковье иностранный водитель такси задержан за попытку растления несовершеннолетней пассажирки. Инцидент произошел во время обычной поездки, жертвой стала 15-летняя девушка.

42-летний таксист-мигрант неожиданно снял с себя брюки и обнажил половые органы перед молодой пассажиркой. После инцидента девушка обратилась в правоохранительные органы. В Москве подозреваемого задержали, а материалы дела передали в столичное следственное управление.

Девочку душили в школьном туалете

В городе Спасске-Дальнем Приморского края в школе № 12 старшеклассницы издевались над восьмилетней девочкой и засунули ей в рот туалетный ершик. По словам сестры, об инциденте родители пострадавшей узнали только после уроков. Руководство учебного учреждения, с ее слов, пыталось замять инцидент.

«Они издевались над ней, душили и пытались унизить, засунув в рот туалетный ершик! Администрация школы попыталась замять дело, не сообщив сразу же родителям о случившемся, все выяснилось только после того, как моя мама приехала забрать ее с уроков и сестра сразу же рассказала ей эту информацию. Мы требуем справедливого расследования и наказания виновных! Нельзя допустить, чтобы такие случаи повторялись в наших школах!» — написала сестра пострадавшей в соцсетях.

Возбуждено дело по статье об иных насильственных действиях из хулиганских побуждений. Все подозреваемые установлены.

