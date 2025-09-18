Таксиста-мигранта задержали за растление несовершеннолетней в Подмосковье

В Подмосковье иностранный водитель такси задержан за попытку растления несовершеннолетней пассажирки, передает «МК». Инцидент произошел во время обычной поездки, жертвой стала 15-летняя девушка.

По данным источника, 42-летний таксист-мигрант неожиданно снял с себя брюки и обнажил половые органы перед молодой пассажиркой. После инцидента девушка обратилась в правоохранительные органы. В Москве подозреваемого задержали, а материалы дела передали в столичное следственное управление.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали педагога-педофила, работавшего в кадетском корпусе. В июле в СК поступило заявление о сексуальном насилии над 14-летней девочкой, произошедшем в ноябре 2024 года в здании Пансиона воспитанниц Минобороны. 16 сентября полиция арестовала 61-летнего звукорежиссера, который признался в совершении преступления.

До этого Telegram-каналы сообщали о пожилом мужчине, который пытался обнять и поцеловать восьмилетнюю девочку в Балашихе. Он обманом вывел ребенка с детской площадки, пытаясь увести подальше. Взрослые вмешались, применили силу, но мужчина скрылся. Это третий подобный случай за неделю.