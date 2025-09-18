Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 14:58

Таксиста-мигранта задержали за растление несовершеннолетней в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье иностранный водитель такси задержан за попытку растления несовершеннолетней пассажирки, передает «МК». Инцидент произошел во время обычной поездки, жертвой стала 15-летняя девушка.

По данным источника, 42-летний таксист-мигрант неожиданно снял с себя брюки и обнажил половые органы перед молодой пассажиркой. После инцидента девушка обратилась в правоохранительные органы. В Москве подозреваемого задержали, а материалы дела передали в столичное следственное управление.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали педагога-педофила, работавшего в кадетском корпусе. В июле в СК поступило заявление о сексуальном насилии над 14-летней девочкой, произошедшем в ноябре 2024 года в здании Пансиона воспитанниц Минобороны. 16 сентября полиция арестовала 61-летнего звукорежиссера, который признался в совершении преступления.

До этого Telegram-каналы сообщали о пожилом мужчине, который пытался обнять и поцеловать восьмилетнюю девочку в Балашихе. Он обманом вывел ребенка с детской площадки, пытаясь увести подальше. Взрослые вмешались, применили силу, но мужчина скрылся. Это третий подобный случай за неделю.

Балашиха
мигранты
такси
растление
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.