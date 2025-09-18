Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 21:05

Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать

Плюсы и минусы отдыха в начале осени Плюсы и минусы отдыха в начале осени Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь — это чудесное время для ценителей отпусков без суеты и толп туристов. Планируя отдых на море в сентябре, можно не только великолепно провести время, но и существенно сэкономить, получив при этом нормальный уровень сервиса и впечатлений. Если вы уже задумываетесь о том, как провести отдых на море в сентябре 2025 года, сейчас самое время начать изучать направления и цены, чтобы успеть поймать самые выгодные предложения от туроператоров и авиакомпаний. В этом подробном руководстве мы разберем все возможные варианты, от отечественных курортов до экзотических стран, чтобы ответить на главный вопрос: куда поехать отдохнуть на море в сентябре?

Плюсы и минусы отдыха в начале осени

Бархатный сезон имеет неоспоримые преимущества, которые делают его идеальным выбором для многих путешественников, особенно для тех, кто не любит суеты и экстремальной жары. Однако и у этого периода есть свои особенности, которые стоит учитывать при планировании поездки. Неоспоримые преимущества бархатного сезона перечислим далее.

Куда поехать отдыхать в сентябре Куда поехать отдыхать в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Идеальный температурный режим. Воздух прогревается до комфортных +23–28 °C, исчезает изнуряющая жара июля и августа, которая часто мешает активному времяпрепровождению и экскурсиям.

  • Теплое, как парное молоко, море. Вода часто даже теплее, чем в начале лета!

  • Значительное снижение цен. После пика сезона цены на проживание, авиаперелеты и питание снижаются в среднем на 20–40%. Это отличная возможность для недорогого качественного отдыха на море в сентябре. Многие отели предлагают специальные бонусы и программы питания.

  • Отсутствие очередей и толп. Основной поток туристов с детьми схлынул, на пляжах и улицах курортов становится просторно и спокойно. Исчезает необходимость занимать шезлонги с утра, а в ресторанах всегда есть свободные столики с лучшими видами.

  • Богатый урожай и гастрономические удовольствия. Сентябрь — время сбора фруктов и овощей. На рынках появляется изобилие свежих, ароматных и дешевых даров природы: инжир, виноград, персики, арбузы, дыни, помидоры и баклажаны.

  • Мягкое солнце. Солнечная активность постепенно снижается, что уменьшает риск солнечных ожогов и позволяет приобрести ровный, красивый и стойкий загар без вреда для кожи.

Есть и недостатки, которые стоит учесть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Сокращение светового дня.

  • Возрастающая вероятность дождей. В некоторых регионах, особенно к концу месяца, увеличивается вероятность кратковременных, но иногда сильных дождей и штормов. Это особенно актуально для Средиземноморья и Черноморского побережья.

  • Постепенное закрытие части инфраструктуры. На некоторых курортах, ориентированных исключительно на летний массовый туризм, могут потихоньку закрываться отдельные аттракционы, бары, сувенирные лавки или пункты проката.

  • Более прохладные вечера. Обязательно потребуются теплые кофты, ветровки и брюки для комфортных вечерних прогулок вдоль набережной.

Несмотря на эти мелкие недостатки, преимущества бархатного сезона с лихвой их перекрывают, делая сентябрь фаворитом у опытных путешественников, которые ищут спокойный и качественный отдых на море в сентябре.

Черное море: Сочи, Анапа, Крым — что выбрать?

Побережье Черного моря было и остается классическим и самым доступным вариантом для россиян. В сентябре здесь царит хорошая погода для экскурсий, прогулок и длительных купаний. Выбор конкретного места зависит от предпочтений: кому-то по душу развитая инфраструктура больших городов, а кто-то ищет уединения в тихих бухтах.

Вид на Гурзуф и гору Аю-Даг, Крым Вид на Гурзуф и гору Аю-Даг, Крым Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Крым. Полуостров хорош всем: от древних гор и пещер до виноградников и просторных пляжей. Погода стабильно солнечная, вода прогрета до +23–25 °C. Для отдыха в сентябре на море в Крыму лучше выбирать южное побережье (Ялта, Алушта, Симеиз, Гурзуф) или восток (Феодосия, Коктебель), где море часто бывает чуть теплее, а климат мягче. Цены на жилье уже не летние, а очереди в популярные достопримечательности становятся короче. Сентябрь — идеальное время для пеших походов в горы, так как нет изматывающей жары, и для винных туров по местным винодельням, как раз в период сбора урожая.

  • Сочи и Адлер. Крупные курорты с развитой инфраструктурой, которые не «засыпают» зимой. Море в Сочи в сентябре держит температуру около +24–25 °C. Это отличное время для совмещения пляжного отдыха с походами в горы, посещением парков. Вечера в Сочи могут быть довольно свежими из-за близости гор, поэтому стоит взять с собой ветровку или теплую кофту. Инфраструктура работает в полном объеме, что является большим плюсом.

  • Анапа и Геленджик. Эти направления традиционно считаются идеальными для семей с детьми благодаря пологим входам в воду и песчаным пляжам. Мелководные и песчаные пляжи Анапы быстро прогреваются. Отдых в сентябре на море в Геленджике и Анапе спокоен и размерен. Вода комфортна для купания весь месяц, а солнце еще активно, так что загар гарантирован. К концу сентября возможны первые шторма, но они обычно кратковременны и даже зрелищны. Цены на аренду жилья в частном секторе падают значительно, делая этот вариант очень привлекательным. Помните, что отдых на море в сентябре 2025 года в Анапе осложнен из-за экологической обстановки. Лучше ехать туда в санатории, а не на пляжи.

  • Абхазия. Страна контрастов и невероятной природы. Отдых на море в сентябре в Абхазии дарит по-настоящему приятные ощущения: море +24–26 °C, воздух +26–28 °C, полное отсутствие суеты и очень доступные цены на проживание и питание. Можно купаться, ездить на озера Рица и в Новый Афон без толп туристов. Главный плюс — практически все экскурсии, рестораны и кафе еще работают в полном режиме. Это направление для тех, кто ищет умиротворения и природной красоты.

  • Дагестан. Новое и быстро набирающее популярность направление, открывающее россиянам Каспийское море. Отдых в Дагестане в сентябре неплохой: вода остывает медленно из-за его замкнутости и держит температуру выше +20 °C большую часть месяца, а часто и до +23 °C. Это возможность не только позагорать, но и познакомиться с уникальной культурой и гостеприимством республики, увидеть древний Дербент.

В сентябре отдых на море в России предлагает огромное разнообразие вариантов на любой вкус и кошелек.

Средиземноморье: Греция, Турция, Кипр, Италия

Для тех, кто хочет гарантированного тепла, высочайшего уровня сервиса и желает сменить обстановку, идеально подойдет Средиземное море. В начале осени здесь заканчивается высокий сезон и начинается тот самый благословенный бархатный сезон, который так ценят европейцы.

Монтероссо-аль-Маре, Италия Монтероссо-аль-Маре, Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Турция. Несмотря на то что сезон all inclusive на многих курортах подходит к концу, в сентябре Турция все еще прекрасна и предлагает, пожалуй, лучший баланс цены и качества. Воздух +29–32 °C, море +26–28 °C. Жара спадает, становится комфортно исследовать не только пляж, но и достопримечательности: прогуляться по старым кварталам Анталии, увидеть древний Сиде или отправиться в яхтовый тур вдоль побережья. Многие отели 4 и 5 звезд работают до середины октября, предлагая отличные условия по сниженным ценам. Питание становится еще более разнообразным благодаря сезону фруктов и овощей. Это один из лучших вариантов для беззаботного и насыщенного отдыха.

  • Греция. Страна с тысячью островов идеальна в сентябре-октябре. Палящий зной минует, но погода остается стабильно солнечной и теплой, около +27–30 °C. Море прогрето до +24–26 °C. Можно комфортно объезжать достопримечательности Афин и Метеор, загорать на песчаных пляжах Крита или Родоса, путешествовать по ослепительно белым деревням Санторини и Миконоса без сумасшедших толп и заоблачных цен. Греция осенью — это еще и сезон сбора винограда и оливок, что добавляет колорита. Гастрономия достигает своего пика.

  • Кипр. Остров солнца. В сентябре здесь по-летнему жарко: воздух до +31–33 °C, вода в Средиземном море до +27–28 °C. Это отличное место для купания, дайвинга у затонувших кораблей и пляжного релакса. К концу месяца становится немного прохладнее, около +28 °C, что идеально для активного отдыха: аренды автомобиля и путешествия по горным деревушкам вроде Лефкары, посещения древних монастырей Киккос и Ставровуни, изучения археологических парков Пафоса и замка Колосси.

  • Италия. Средиземноморское побережье Италии в сентябре великолепно. Уходит испепеляющая жара, устанавливается комфортная температура +25–27 °C, но море остается очень теплым (+23–25 °C). Это время для эстетов и гурманов: можно совместить пляжный отдых на Амальфитанском побережье или в Римини с экскурсиями по историческим центрам, гастрономическими турами и шопингом. После дня на пляже так приятно прогуляться по вечерним улочкам, съесть джелато и насладиться атмосферой dolce vita. Виноградный сезон в Тоскане и Пьемонте добавляет шарма поездке. Однако стоит помнить, что итальянские пляжи в основном платные (с шезлонгами и зонтиками), и их работа может сокращаться после середины сентября.

Теплые моря Азии: где гарантированно жарко

Если ваш девиз — «чем жарче, тем лучше», и вы не боитесь высоких температур, то стоит обратить взгляд на Азию. В сентябре здесь заканчивается сезон дождей во многих странах и начинается идеальная сухая и солнечная погода, знаменующая начало высокого сезона.

Остров Ко Липе, Таиланд Остров Ко Липе, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Вьетнам. В сентябре погодные условия кардинально отличаются на севере, юге и в центре страны. Для пляжного отдыха идеален юг. На курортах Вунгтау, Муйне и особенно на острове Фукуок устанавливается прекрасная солнечная сухая погода. Температура воздуха +30–32 °C, воды — как парное молоко, +28–29 °C. Это идеальные условия для дайвинга, сноркелинга и пляжного релакса. На центральных курортах, например Дананг и Хойан, сезон дождей еще может проявляться, но чаще в виде коротких ливней. Цены только начинают расти после низкого сезона, поэтому еще можно поймать очень хорошие предложения на туры и отели.

  • Таиланд. Ситуация схожа с Вьетнамом. На Андаманском море (Пхукет, Краби, Ланта) в сентябре еще возможны кратковременные дожди и шторма, но они не длятся долго и сменяются ярким солнцем. На Сиамском заливе (Самуи, Панган, Хуахин) погода более стабильная, солнечная и сухая. Море везде очень теплое, +29–30 °C. Это время для расслабленного отдыха без большого наплыва туристов, с зеленой и сочной природой после сезона дождей. Сентябрь — отличное время для посещения Бангкока и северных городов, вроде Чиангмая, где уже не так душно.

  • ОАЭ. Жаркий, но уже не экстремальный сезон. Температура воздуха опускается до комфортных (по меркам Эмиратов) +35–38 °C, вода в Персидском заливе — около +30–32 °C. Если вы любите настоящую жару и хотите продлить лето, то сентябрь — отличное время для поездки. К тому же в это время цены на отели еще не достигли своего зимнего пика, а скидки в торговых центрах уже начинаются. Комфортность пребывания обеспечивается тем, что все общественные места, бассейны и торговые центры оборудованы мощными системами кондиционирования. Вечером температура опускается до приятных +28–30 °C, позволяя насладиться прогулками и ужинами на открытом воздухе.

Так куда поехать в Азии? Выбирая отдых на море в сентябре в этом регионе, стоит очень внимательно изучать прогноз погоды для конкретного региона и острова, так как климат может сильно отличаться даже в пределах одной страны, и быть готовым к тропическим ливням, которые, впрочем, обычно быстро заканчиваются.

Что взять с собой на море в сентябре

Собирая чемодан в бархатный сезон, важно подготовиться к смене температур в течение дня. Ваш гардероб должен быть многослойным и универсальным.

Что взять с собой на море в сентябре Что взять с собой на море в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Одежда. Основной упор на легкую летнюю одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, бамбук): футболки, сарафаны, шорты, юбки, платья. Но обязательно положите ветровку, легкую куртку, джинсы, кофты с длинными рукавами. Вдруг погода испортится? Зонт или дождевик тоже нужны.

  • Удобную закрытую обувь для экскурсий (кроссовки, мокасины) и одну пару более нарядной обуви для ресторанов не стоит забывать.

  • Аптечка. Стандартный набор (пластырь, обезболивающее, сорбенты, жаропонижающее, антигистаминные) плюс солнцезащитные средства. Солнце в сентябре, особенно в южных широтах и в горах, все еще активно и коварно! Обязательно возьмите крем с высоким SPF (30–50), гигиеническую помаду с UF-фильтром, головной убор (панама, шляпа, кепка) и качественные солнцезащитные очки.

  • Гаджеты и прочее: Повербанк для длительных экскурсий, зарядки, камеры. Также не забудьте адаптеры для розеток, если едете за границу.

Планируя отдых на море в сентябре в России или за рубежом, вы выбираете очень комфортный отпуск. Это золотое время, когда можно насладиться всеми прелестями лета без его недостатков — жары, толкотни и завышенных цен. Удачного вам путешествия и незабываемых впечатлений!

15 лучших направлений для отдыха в России в сентябре: от Крыма до Камчатки — читайте у нас на сайте.

море
отпуск
отдых
путешествия
пляж
осень
поездка
Анастасия Фомина
А. Фомина
