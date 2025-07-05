В Италии пришли в ужас из-за найденных в лесу «детей-призраков» В Италии спасатели обнаружили в лесу изолированных от мира детей из Германии

Житель Германии вывез двоих маленьких детей в лес в итальянском регионе Пьемонт, чтобы полностью изолировать их от внешнего мира, сообщает Corriere della Sera. Отец считал, что это поможет уберечь сыновей от инфекций, в первую очередь — от коронавируса.

Родившиеся в Германии дети были привезены в Италию и спрятаны в лесу, где их никто не найдет. Таким образом, они стали двумя призраками, — сказано в материале.

Мальчики шести и девяти лет появились на свет в Германии, однако впоследствии семья переехала в Италию и поселилась вблизи деревни Лауриано, недалеко от Турина. При этом дети не были поставлены на учет и не посещали ни школу, ни врачей.

Ситуация изменилась после наводнения, произошедшего в апреле. Спасатели, эвакуируя людей, обнаружили мальчиков, которые почти не умели говорить и по-прежнему носили подгузники. Это вызвало подозрения, и к делу подключились местные органы опеки.

По словам отца, он не считает себя радикалом и настаивает, что в лесу у детей были комфортные условия: электричество, еда, вода и игрушки. Однако он признает, что принципиально отказался от вакцинации и не хотел, чтобы сыновья носили маски.

Мать мальчиков участия в их жизни не принимала, что также повлияло на решение властей лишить обоих родителей прав. Сейчас ребята находятся под опекой государства, а прокуратура начала процесс подбора приемной семьи.

Ранее семилетний ребенок из многодетной американской семьи погиб из-за того, что в наказание за проступки его регулярно поили оливковым рассолом. Мальчик был сильно истощен, рассказали медики. Родители все отрицают и заявляют, что у малыша было психическое заболевание.