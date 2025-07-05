Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 09:10

В Италии пришли в ужас из-за найденных в лесу «детей-призраков»

В Италии спасатели обнаружили в лесу изолированных от мира детей из Германии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Германии вывез двоих маленьких детей в лес в итальянском регионе Пьемонт, чтобы полностью изолировать их от внешнего мира, сообщает Corriere della Sera. Отец считал, что это поможет уберечь сыновей от инфекций, в первую очередь — от коронавируса.

Родившиеся в Германии дети были привезены в Италию и спрятаны в лесу, где их никто не найдет. Таким образом, они стали двумя призраками, — сказано в материале.

Мальчики шести и девяти лет появились на свет в Германии, однако впоследствии семья переехала в Италию и поселилась вблизи деревни Лауриано, недалеко от Турина. При этом дети не были поставлены на учет и не посещали ни школу, ни врачей.

Ситуация изменилась после наводнения, произошедшего в апреле. Спасатели, эвакуируя людей, обнаружили мальчиков, которые почти не умели говорить и по-прежнему носили подгузники. Это вызвало подозрения, и к делу подключились местные органы опеки.

По словам отца, он не считает себя радикалом и настаивает, что в лесу у детей были комфортные условия: электричество, еда, вода и игрушки. Однако он признает, что принципиально отказался от вакцинации и не хотел, чтобы сыновья носили маски.

Мать мальчиков участия в их жизни не принимала, что также повлияло на решение властей лишить обоих родителей прав. Сейчас ребята находятся под опекой государства, а прокуратура начала процесс подбора приемной семьи.

Ранее семилетний ребенок из многодетной американской семьи погиб из-за того, что в наказание за проступки его регулярно поили оливковым рассолом. Мальчик был сильно истощен, рассказали медики. Родители все отрицают и заявляют, что у малыша было психическое заболевание.

дети
Германия
Италия
антиваксеры
антипрививочники
Европа
леса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.