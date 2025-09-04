Инфекционист призвал россиян не вестись на «вопли антиваксеров»

Россиянам не стоит слушать «вопли антиваксеров», заявил в разговоре с NEWS.ru инфекционист Владимир Никифоров. Он призвал всех людей, особенно находящихся в группе риска, обязательно прививаться от гриппа. По его словам, иммунизация — это единственный способ избежать летального исхода при тяжелом течении болезни.

Не надо слушать вопли антиваксеров. Прививаться всем обязательно. <…> Вакцинация не даст человеку умереть. Я за всю свою практику ни разу не хоронил больного, привитого от гриппа. А вот те, кто у нас в реанимации умирает, все они отказывались от вакцинации, — сказал медик.

Никифоров считает надуманными причины, которыми антипрививочники объясняют отказ от вакцинации. Он добавил, что ничего нового в профилактике вирусных инфекций за последние 100 лет не придумали, это — медицинские маски и прививки.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали начало осени — сентябрь или октябрь — оптимальным временем для вакцинации от гриппа. В ведомстве отметили что в первую очередь привиться следует тем, кто входит в группы риска, а именно беременным женщинам, пожилым гражданам, а также людям с хроническими заболеваниями.