Загрязнение моря рядом с популярным курортом достигло опасного уровня Yeni Alanya: сильное загрязнение моря у Аланьи угрожает здоровью людей

Загрязнение Средиземного моря в районе курортной Аланьи и соседнего Газипаши достигло опасных масштабов, передает Yeni Alanya со ссылкой на доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана. Это угрожает не только морской экосистеме, но и здоровью людей.

Контакт с водой в этом регионе может вызвать у местных жителей и туристов такие симптомы, как тошнота, рвота и лихорадка. По словам эксперта, ухудшение экологической ситуации в море связано с несколькими факторами. Среди них — увеличение туристической активности, сброс сельскохозяйственных отходов и последствия изменения климата, которые способствуют росту числа микроорганизмов в воде.

Ситуация осложняется пластиковым мусором и отходами, которые оставляют на пляжах и лодках. Гюрай Доган отметил, что экологических инженерных решений недостаточно и необходимо сотрудничество между туристическим и сельскохозяйственным секторами.

Экологи предлагают усилить системы управления отходами, организовать совместные инспекции в сфере туризма и сельского хозяйства, а также расширить образовательные программы для повышения экологической грамотности жителей провинции Анталья.

Ранее в Турции обнаружили бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые могут обитать в солоноватых прибрежных водах. Уролог Угур Аферин из стамбульской больницы Florence Nightingale призвал соблюдать осторожность при купании в летние месяцы, особенно при наличии открытых ран.