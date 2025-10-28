Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) откровенное фото с отдыха на Средиземном море. 51-летний ведущий позировал перед камерой в шортах в клетку и с голым торсом. Снимок он сопроводил хештегами «СтройныйКипарис», «НаСтиле» и другими.

Мое упругое тело как секс-агрегат, — написал Губерниев.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отметили годовщину росписи. Мать троих детей показала архивные фото, сделанные 25 октября 2018 года. На них Тодоренко беременна первым ребенком — сыном Михаилом.

До этого блогер Оксана Самойлова решила кардинально сменить имидж после сообщений о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Знаменитость отстригла длинную челку, разместив фотографию с преображением в личном блоге.

Певица Анна Седокова тем временем поделилась новыми кадрами в стильном аутфите: облегающем черном боди, высоких ботфортах и кожаной оверсайз-куртке. Она дополнила образ солнцезащитными очками и распушенными волосами. Поклонники восхитились образом и оставили эмодзи огня.