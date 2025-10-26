Тодоренко показала архивные фото с росписи

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов отметили годовщину росписи. В своем Telegram-канале мать троих детей показала архивные фото, сделанные 25 октября 2018 года. На них Тодоренко беременна первым ребенком — сыном Михаилом.

А еще сегодня наша годовщина. Семь лет со дня нашей с В. М. росписи, — подписала она снимки.

До этого певица Наталья Подольская намекнула на проблемы в отношениях между Тодоренко и Топаловым. Месяц назад они вновь стали родителями — на свет появился их третий сын. Однако на днях молодая мама написала в соцсетях о том, что осталась одна с тремя детьми и очень тяжело переживает происходящее в жизни. Подольская косвенно подтвердила проблемы в семье друзей.

Ранее гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева призвала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) не верить в слухи о ее разводе с шоуменом и резидентом Comedy Club Павлом Волей. Знаменитость добавила, что сейчас супруг находится на гастролях. Кроме того, телеведущая поделилась с поклонниками своими текущими планами. Утяшева недавно вернулась со съемок свежего сезона проекта «Выжить в Стамбуле».