Инцидент с БПЛА в Польше сравнили с началом войны во Вьетнаме

Инцидент с БПЛА в Польше сравнили с началом войны во Вьетнаме Эксперт Боссхард: инцидент в Польше похож на провокацию США в Тонкинском заливе

Инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками похож на провокацию в Тонкинском заливе, которая послужила поводом к началу войны во Вьетнаме, заявил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его мнению, в Евросоюзе уверены, что сбитые в Польше дроны были российскими и запускали их ВС РФ, но аналогичные беспилотники широко распространены на Украине.

Учитывая массовое использование таких дронов на Украине, не исключено, что последние извлекали, ремонтировали и затем использовали такие дроны, — пояснил военный.

По словам эксперта, его точку зрения разделяет ряд коллег. Ни Польша, ни другие страны НАТО не смогли представить убедительные доказательства того, что дрон имеет российское происхождение.

В любом случае это очень напоминает инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году, который был спровоцирован американской стороной, чтобы оправдать нападение на Северный Вьетнам, — добавил Боссхард.

Тонкинским инцидентом принято называть два эпизода, случившихся 2 и 4 августа 1964 года, когда американские военные корабли были атакованы торпедными катерами армии Северного Вьетнама. США использовали это как предлог для отправки войск во Вьетнам, но эксперты подозревали, что сообщения о второй атаке были сфабрикованы. В 2005 году Агентство национальной безопасности рассекретило документы об инциденте, не подтверждающие факт атаки.

Ранее аналитики предположили, что инцидент с дронами в Польше устроила Украина. Британский эксперт Александр Меркурис уверен, что Киев мог пойти на провокацию ради систем противовоздушной обороны. По его мнению, за случившимся стоят украинские спецслужбы.