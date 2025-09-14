Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:09

Инцидент с БПЛА в Польше сравнили с началом войны во Вьетнаме

Эксперт Боссхард: инцидент в Польше похож на провокацию США в Тонкинском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инцидент со сбитыми в Польше беспилотниками похож на провокацию в Тонкинском заливе, которая послужила поводом к началу войны во Вьетнаме, заявил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его мнению, в Евросоюзе уверены, что сбитые в Польше дроны были российскими и запускали их ВС РФ, но аналогичные беспилотники широко распространены на Украине.

Учитывая массовое использование таких дронов на Украине, не исключено, что последние извлекали, ремонтировали и затем использовали такие дроны, — пояснил военный.

По словам эксперта, его точку зрения разделяет ряд коллег. Ни Польша, ни другие страны НАТО не смогли представить убедительные доказательства того, что дрон имеет российское происхождение.

В любом случае это очень напоминает инцидент в Тонкинском заливе в 1964 году, который был спровоцирован американской стороной, чтобы оправдать нападение на Северный Вьетнам, — добавил Боссхард.

Тонкинским инцидентом принято называть два эпизода, случившихся 2 и 4 августа 1964 года, когда американские военные корабли были атакованы торпедными катерами армии Северного Вьетнама. США использовали это как предлог для отправки войск во Вьетнам, но эксперты подозревали, что сообщения о второй атаке были сфабрикованы. В 2005 году Агентство национальной безопасности рассекретило документы об инциденте, не подтверждающие факт атаки.

Ранее аналитики предположили, что инцидент с дронами в Польше устроила Украина. Британский эксперт Александр Меркурис уверен, что Киев мог пойти на провокацию ради систем противовоздушной обороны. По его мнению, за случившимся стоят украинские спецслужбы.

Польша
НАТО
Россия
Вьетнам
беспилотники
