В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс Депутат Колесник: визит Зеленского в ДНР носит показной характер

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, чтобы показать свои намерения Западу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По его словам, действующим частям ВСУ никакой поддержки оказано не будет.

Никакой поддержки действующие части ВСУ от него не увидят. Он приехал на территорию Российской Федерации, субъектом которой является Донецкая Народная Республика, для демонстрации Западу своих намерений. Он незаконно находится на территории Российской Федерации, — сказал депутат.

Как отметил Колесник, Зеленскому лучше не появляться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт и на Западе это понимают.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Зеленский не может пойти на уступки по Донбассу из-за угроз физической расправы со стороны боевиков батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, это может привести к замене украинского лидера на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как он тесно связан с националистическими формированиями.