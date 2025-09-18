Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 21:04

В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс

Депутат Колесник: визит Зеленского в ДНР носит показной характер

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную ВСУ часть Донецкой Народной Республики, чтобы показать свои намерения Западу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По его словам, действующим частям ВСУ никакой поддержки оказано не будет.

Никакой поддержки действующие части ВСУ от него не увидят. Он приехал на территорию Российской Федерации, субъектом которой является Донецкая Народная Республика, для демонстрации Западу своих намерений. Он незаконно находится на территории Российской Федерации, — сказал депутат.

Как отметил Колесник, Зеленскому лучше не появляться в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт и на Западе это понимают.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Зеленский не может пойти на уступки по Донбассу из-за угроз физической расправы со стороны боевиков батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, это может привести к замене украинского лидера на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как он тесно связан с националистическими формированиями.

Госдума
Владимир Зеленский
ДНР
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.