17 сентября 2025 в 16:50

Военэксперт объяснил, почему Зеленский публично отказался сдавать Донбасс

Военэксперт Кнутов: Зеленский боится физической расправы после сдачи Донбасса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский публично пообещал не отдавать территорию Донбасса России из-за страха физической расправы со стороны боевиков батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, это является причиной возможной замены действующего украинского лидера на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зеленский все время говорит [о сохранении Донбасса], и я вам скажу почему. Не так давно было заявление одного из руководителей «Азова», который запрещен в нашей стране. Он прямо сказал, что если Зеленский хотя бы попытается что-то подобное сделать, они его убьют. У него просто нет выхода. Именно поэтому рассматривается вопрос его замены на Залужного. Если Зеленский боится «Азова», то Залужный ему симпатизирует. У них всегда были достаточно хорошие отношения, — объяснил Кнутов.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский пообещал не отдавать Донбасс. По его словам, об этом президент публично сообщил на закрытой встрече с парламентариями от фракции «Слуга народа».

Софья Якимова
С. Якимова
