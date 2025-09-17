Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал не отдавать Донбасс, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк на YouTube-канале. По его словам, об этом президент публично заявил на закрытой встрече с парламентариями от фракции «Слуга народа».

Президент публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации, — отметил Железняк.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук заявлял, что не менее 80% украинцев выступают за завершение конфликта. По его мнению, Зеленский удерживается у власти в основном благодаря отправке недовольных в зону боевых действий и за счет политических убийств.

До этого историк и политолог Владимир Скачко заявил, что новый Майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой. Однако пока такой возможности, по его словам, нет. Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически. Тем не менее депутат Дмитрук считает, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны.