Не менее 80% украинцев выступают за завершение конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в колонке ТАСС. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский удерживается у власти в основном благодаря отправке недовольных в зону боевых действий и за счет политических убийств.

Политику мира <…> на Украине поддерживают более 80% граждан, — говорится в материале.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский является угрозой для своего народа и всего мира, поэтому его нужно отстранить от власти. По его мнению, украинский лидер причастен к покушению на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года и к убийству активиста Чарли Кирка.

До этого историк и политолог Владимир Скачко заявил, что новый Майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой. Однако пока такой возможности, по его словам, нет. Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически. Тем не менее депутат Дмитрук считает, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны.