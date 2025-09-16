Празднование Дня города в Москве
«Угроза всему миру»: депутат Рады призвал избавить Украину от Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Украину нужно освободить от Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский является угрозой для своего народа и всего мира, поэтому его нужно отстранить от власти, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его мнению, украинский лидер причастен к покушению на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года и к убийству активиста Чарли Кирка.

Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от <…> Зеленского. Этот человек — угроза не только украинскому народу, но и всему миру! — написал Дмитрук.

Ранее историк и политолог Владимир Скачко заявил, что новый Майдан на Украине могли бы организовать несколько олигархов, договорившись между собой. Однако пока такой возможности, по его словам, нет. Политолог добавил, что на данный момент восстание против действующей украинской власти возможно только теоретически.

До этого Дмитрук отметил, что переворот на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны. Он считает, что все больше жителей республики страдают от действий нынешних властей, поэтому скоро наступит фаза, когда Украина перейдет в форму «руины».

