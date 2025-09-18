Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 21:00

Замглавы военного санатория собирала «дань» на элитную квартиру в Турции

Замглавы военного санатория в Крыму купила жилье в Турции на премии работников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Крыму приговорили к одному году колонии за мошенничество в особо крупном размере бывшего заместителя начальника Сакского военного клинического санатория имени Пирогова, сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ. Суд установил, что руководитель систематически завышала премиальные выплаты подчиненным, после чего принуждала их обналичивать деньги и передавать ей. Таким образом она смогла накопить на жилье в Турции, передает ТАСС.

Сакским районным судом Республики Крым Елена Шарапова признана виновной <…> и приговорена к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Собранные таким образом средства Шарапова направила на покупку элитной недвижимости в Турции — квартиры стоимостью 19 млн рублей и парковочного места за 600 тысяч рублей в Аланье. Помимо лишения свободы, суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей, а турецкое имущество было конфисковано в доход Российской Федерации.

Ранее Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей. Как уточнил его адвокат Владимир Шелупахин, сторона защиты будет обжаловать приговор.

Россия
Крым
приговоры
мошенничество
премии
квартиры
