15 сентября 2025 в 13:50

Музыкальная премия «Жара Media Awards — 2025» состоится в Москве

Валя Карнавал Валя Карнавал Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве на сцене «Live Арены» 30 октября проведут музыкальную премию «Жара Media Awards — 2025». Она объединит ведущих артистов, блогеров и инфлюенсеров.

Участниками премии станут JONY, Валя Карнавал, Прохор Шаляпин, Люся Чеботина, Джиган, Юлия Гаврилина, SEREBRO, «Хлеб», Rakhim, The Limba и другие артисты. На премии наградят лучших представителей музыки и блогинга. В ходе нее на красной дорожке медийные персоны продемонстрируют свои образы.

До начала основного шоу в фойе «Live Арены» состоятся выступления молодых знаменитостей. Прямая трансляция красной дорожки и основной части вечера пройдет на платформе «ВК Видео».

Фестивальный тур VK Fest 2025 за полтора месяца собрал 205 тысяч гостей в пяти городах России. Событие объединило 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Трансляцию фестиваля из Москвы в официальном сообществе посмотрели 30 млн раз.

